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Santa Cruz de Tenerife, 22 nov (EFE).- Gran trabajo de resistencia y fe de un La Laguna Tenerife que aguantó este domingo las acometidas del Barça, que consiguió irse nueve puntos arriba de los canarios antes del descanso. Los de Lakovic mantuvieron el hilo del encuentro y reaccionaron para remontar y dominar en el último tramo a los visitantes y cerraron el marcador con una diferencia de 12 puntos.

Vertiginoso primer cuarto vivido en el Santiago Martín, que sirvió de aviso para lo que estaba por venir en una gran tarde de baloncesto correspondiente a la novena jornada de Liga Endesa, en la que La Laguna Tenerife y Barça se dejaron absolutamente todo para mantener viva la pelea con Valencia Basket para esa segunda plaza en la clasificación.

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En estos primeros diez minutos no se vio un marcador que sobrepasaba los dos puntos de ventaja para uno u otro hasta pasado el minuto siete de juego en el que el Barça se fue cuatro arriba. Tras dos tiros libres convertidos de Balcerowski, que puso el 11-15 en el electrónico. Pero la rápida reacción de Hunter y, posteriormente, el triple de Abromaitis devolvieron a los canaristas a la mínima diferencia hasta conseguir darle la vuelta y cerrar el cuarto con un 22-21.

Sekulic apretó a los suyos y el Barça firmó un segundo cuarto muy sólido, en el que presentó una defensa más férrea, pero sobre todo un ataque más agresivo, con lo que consiguió bajar levemente la conversión de los locales y aumentar la suya y, además, de una manera muy temprana.

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El paso por vestuarios revivió a La Laguna Tenerife de manera evidente, ya que ingresó de nuevo al parqué con una solvencia sobresaliente, con un parcial inicial de 8-0 gracias a dos triples de Guy y un tiro en suspensión de Van Beck, que supuso la remontada local y el estallido de un Santiago Martín que no dejó de apretar en toda la tarde, siendo un jugador más para los suyos.

Guy siguió a lo suyo y aumentó el registro a ocho puntos anotados en apenas dos minutos y medio (50-49), lo que metió de lleno a los canaristas en el partido y fue el punto de inflexión clave para que la contienda terminase de la manera que lo hizo, gracias en gran parte al desempeño del estadounidense que firmó un encuentro superlativo, aunque está empezando a regularizar este imponente nivel.

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Sekulic se vio obligado a parar esta dinámica con un tiempo muerto que su equipo aprovechó notablemente al volver con un parcial de 0-9 e instalar un 55-59 a falta de 4:40 para el cierre del tercer cuarto. Lejos de sembrar la incertidumbre en las arcas del equipo aurinegro activó de nuevo el buen juego de los locales, que consiguieron volver a darle vuelta a la contienda y apuntar un 68-67 con un triple de Doornekamp a falta de diez segundos.

Con el espectáculo servido y todo por decidirse, La Laguna Tenerife y Barça se midieron en un épico cuarto cuarto, en el que los de Jaka Lakovic impusieron su juego y dominaron visiblemente a los azulgrana hasta llegar al 94-82 final.

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Ficha técnica:

94 La Laguna Tenerife (22+18+28+26): Jaime Fernández (9), Van Beck (16), Shermadini (2), Alderete (2), Doornekamp (8) -inicial-, Guy (26), Diego Rodríguez (-), Prekevicius (-), Abromaitis (8), Sangare (-), Hunter (20), Kurucs (3).

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82 Barça (21+26+20+15): Robinson (4), Brizuela (9), Minaya (5), Kone (10), Parra (7) -inicial-, Umude (3), Ubal (15), Nkamhoua (4), Núñez (9), Balcerowski (16).

Árbitros: Emilio Pérez, Fabio Fernández y David Sánchez.

Incidencias: Novena jornada de la Liga Endesa disputada en el Pabellón Santiago Martín, ante 5.100 aficionados.

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AM/jl