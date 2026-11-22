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Sant Joan Despí (Barcelona), 22 nov (EFE).- El Barcelona se marcha al último parón de selecciones del año con cuatro puntos de ventaja al frente de la Liga F Moeve tras golear este domingo al Athletic Club (6-0) en el estadio Johan Cruyff, en un encuentro que encarriló a balón parado y en el que Caroline Graham, autora de un doblete, fue una de las grandes protagonistas.

Tras el triunfo europeo, que había servido de bálsamo para un equipo al que siempre se le exige ganarlo todo, el líder afrontaba la visita de un peligroso Athletic Club. El conjunto bilbaíno había tejido un entramado defensivo capaz de desactivar a un Barcelona con mucha posesión pero pero poca profundidad y escasa claridad para encontrar espacios.

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Atascado en el juego, el conjunto azulgrana volvió a encontrar en la estrategia la llave para abrir el marcador. Graham botó el córner, la defensa despejó y Aitana armó un disparo que provocó las protestas por una posible mano. En medio de las reclamaciones, el balón quedó suelto en el área y Cámara, más rápida que nadie, convirtió el 1-0 (min. 27).

El gol cambió el escenario. El Barcelona comenzó a fluir, a encontrar espacios y a desplegar su fútbol. Graham, insistente y desequilibrante, se convirtió en un quebradero de cabeza para la defensa bilbaína con sus constantes incursiones por la banda derecha. El segundo parecía cuestión de tiempo, pero Nanclares se encargó de aplazarlo.

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La guardameta mirandesa se multiplicó y sostuvo al Athletic en el partido hasta que, en el tiempo añadido de la primera mitad, volvió a repetirse la historia. Otro córner, otra aparición de Cámara y, esta vez, un remate de cabeza que, aunque fue contabilizado como gol en propia puerta de Gurtubay, permitió duplicar la ventaja azulgrana al descanso (2-0, min. 45+1).

La sentencia local no tardó en llegar tras el paso por vestuarios. Después de que Nanclares le negara el gol durante la primera mitad, Graham se desquitó en apenas siete minutos. Primero, culminó una buena combinación con Pina para el tercero (3-0, min. 49) y, poco después, completó su doblete con un eslalon individual que terminó de sentenciar el encuentro (4-0, min. 56).

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Ya en el tramo final, con el Athletic volcado en busca del tanto del honor y tras el carrusel de cambios, llegó el turno de Pajor. La polaca aprovechó un mano a mano que resolvió a la perfección para reencontrarse con el gol tres partidos después (5-0, min. 78). En el 90, la joven Mayssa Baha puso el broche a la goleada con el definitivo 6-0 con el que el Barcelona se marcha al parón.

- Ficha técnica:

6 - Barcelona: Coll; Schertenleib (Torrejón, min.65), Fernández (Jiménez, min.79), Cámara, Brugts; Bonmatí, Guijarro (Domínguez, min.65), Serrajordi; Graham (Julià, min.65), Pajor, Pina (Baha, min.79).

0 - Athletic Club: Nanclares; Elexpuru; Landaluze, Torre, Schulze (Benito, min.66), Facila (Vilariño, min.84); Pinedo, Valero (Agote, min.66), Gurtubay, Ortega (Iribarren, min.84); Azkona (Amezaga, min.66).

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Goles: 1-0, min.27: Aïcha Cámara. 2-0: Elene Gurtubay, en propia puerta. 3-0, min.49: Caroline Graham. 4-0, min.56: Caroline Graham. 5-0, min.78: Ewa Pajor. 6-0, min.90: Mayssa Baha.

Árbitra: Paola Cebollada (Comité aragonés). Mostró tarjeta amarilla a Rosalía Domínguez (min.93) por parte del Barcelona.

Incidencias: partido de la duodécima jornada de la Liga F Moeve disputado en el estadio Johan Cruyff ante 2.477 espectadores. EFE

avm/ism