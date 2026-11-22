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Girona, 22 nov (EFE).- El Girona se consolidó este domingo en los puestos de promoción de ascenso con una trabajada victoria contra el Eibar en un duelo directo en la zona alta (2-1) y alargó la mala racha del equipo vasco.

El conjunto de Quique Álvarez encadenó el segundo triunfo gracias a los goles de Vladyslav Vanat y Unai Hernández y escaló provisionalmente a la tercera posición.

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El cuadro de Jokin Arambarri enlazó el sexto partido sin ganar, con solo tres puntos de 18 posibles, y podría cerrar esta 15ª jornada fuera de los puestos de 'playoff'.

El Girona saltó al campo con un punto más de ambición y pudo marcar a los cinco minutos tras un grave error de Jonmi Magunagoitia en el inicio de la jugada. No chutó bien y el balón quedó muerto en el área, sin portero, pero Markel Arana llegó antes a desviar que Oleksandr Pyshchur.

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El central ghanés Abdul Mumin se estrenó como titular con el Girona y también regresaron al once Yáser Asprilla y Vanat después de jugar con Colombia y Ucrania.

Arambarri dio entrada a Jon Magunazelaia y Javi Martón y dibujó un 5-2-3 para protegerse y contragolpear, con Adu Ares reubicado al puesto de carrilero izquierdo.

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Los visitantes respondieron con un disparo desviado de Martón en una acción franca de gol.

El cuadro catalán jugaba a ráfagas porque le cuesta hallar la continuidad y el peligro desde el juego colectivo, pero era ligeramente superior y encontró el premio del gol en el minuto 36.

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Asprilla puso un gran balón en el área, Pyshchur salvó la salida desesperada de Magunagoitia con un sombrero precioso y Vanat embocó la pelota desde el área pequeña para situar el 1-0.

Pyshchur, delantero de 204 centímetros, ya había sido el gran protagonista del triunfo en Oviedo con un gol y una asistencia.

El Girona había logrado lo más difícil, pero los visitantes empataron poco después, en un penalti por un empujón de Mate Morey sobre Magunazelaia. El Eibar reclamó que la acción era muy clara y Montilivi en pleno reivindicaba que era insuficiente. Mada anotó la pena máxima engañando a Paulo Gazzaniga en el minuto 44.

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La primera mitad acabó con un remate de Pyshchur al palo y la segunda parte empezó con un mano a mano de Álvaro Rodríguez con Gazzaniga. Martón dejó al lateral derecho solo ante la portería, pero el cancerbero rojiblanco se impuso en el uno contra uno con una parada providencial.

Los locales habían dado un paso atrás y Quique Álvarez actuó con un triple cambio antes de los diez minutos. Guillem Badia, del filial, Iván Morante y Unai Hernández.

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El exjugador del Barcelona se va consolidando como una pieza clave y consiguió el 2-1 justo antes de la hora. Vanat centró al segundo palo y Unai Hernández halló un solar a la espalda de Álvaro Rodríguez para marcar.

El Eibar intentó buscar el empate, pero en la última media hora solo inquietó con una doble ocasión de Magunazelaia y Jon Guruzeta y sigue sin encontrar la fórmula para volver a ser el equipo que enlazó siete victorias.

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El Girona sumó un triunfo tan merecido como necesario para afianzarse en 'playoff' y para que no se sigan alejando el Castellón y el Almería y el ascenso directo.

- Ficha técnica:

2 - Girona: Gazzaniga; Mate, Abdul Mumin (Unai Hernández, m. 53), David López, Alejandro Francés; Asprilla (Iván Morante, m. 53), Fran Beltrán, Izan (Badia, m. 53), Carles Pérez; Pyshchur (Van de Beek, m. 71) y Vanat (Abel Ruiz, m. 82).

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1 - Eibar: Magunagoitia; Álvaro Rodríguez, Peru Nolaskoain, Arana, Arbilla (Cubero, m. 63), Adu Ares (Bautista, m. 80); Aleix Garrido (Lucas Núñez, m. 80), Mada; Guruzeta (Pejiño, m. 69), Martón y Magunazelaia (Iván Gil, m. 68).

Goles: 1-0, m. 36: Vanat. 1-1, m. 44: Mada, de penalti. 2-1, m. 59: Unai Hernández.

Árbitro: Alejandro Morilla. Amonestó a los locales Asprilla (m. 17), Carles Pérez (m. 19), Mate (m. 42) e Izan (m. 45+5) y a los visitantes Aleix Garrido (m. 3) y Adu Ares (m. 49).

Incidencias: Partido de la jornada 15 de LaLiga Hypermotion disputado ante 9.721 aficionados en el Estadi de Montilivi, en Girona. EFE

asm/ism