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Vigo, 22 nov (EFE).- Un gol de Víctor Barberá en el minuto 90 permitió al Real Valladolid rescatar un punto frente al Celta Fortuna en Balaídos, donde hasta ese momento se había estrellado contra la gigantesca actuación del portero gallego Coke Carrillo.

El dominio del Celta Fortuna fue estéril en el primer tiempo. Enfrentaba estaba un Valladolid bien plantado. El equipo de Fran Escribá apenas concedió espacio para que los atacantes celestes pudieran correr. Lo logró en una arrancada Óscar Marcos, pero su remate se marchó muy desviado.

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Fue la única ocasión de cierto peligro del equipo de Fredi Álvarez, al que Coke Carrillo sostuvo en el primer tiempo con dos grandes paradas. El portero gallego, con pasado en la cantera del Barcelona, sigue reclamando un sitio en el primer equipo con grandes actuaciones. En esos primeros 45 minutos, privó del gol a Rubio, con una inmejorable respuesta a su cabezazo, y a Víctor Jr, que buscó abrir el marcador con un disparo desde la frontal en la recta final del primer acto.

Claudio Giráldez, presente en Balaídos, seguramente tomó nota de la actuación de Coke Carrillo. El próximo verano acaban contrato Iván Villar y el turco Altay Bayındır y la dirección deportiva necesita incorporar a un guardameta para acompañar al rumano Ionut Radu. Ahí aparece la opción Coke Carrillo, el segundo guardameta con más paradas de LaLiga Hypermotion tras Jonmi Magunagoitia (Eibar).

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La ocasión más clara del Valladolid, no obstante, llegó sobrepasado el ecuador de ese primer tiempo. Una carrera de Dani Pérez por banda derecha dejó en evidencia a la defensa gallega, pero su compañero Abde falló en la finalización.

Fredi Álvarez movió ficha en el intermedio con la entrada de Joel López, y en el minuto 53 su equipo se encontró con un gol en propia puerta de Dani Pérez: el doble remate de Meixús lo sacó bajo palos Alejo, con la mala suerte de que el segundo tocó en el pecho de su compañero y acabó en la portería.

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La alegría, no obstante, casi le dura un par de minutos al celtismo. El hispano-israelí Tai Abed volvió a encontrarse con un espectacular mano de Coke Carrillo. Escribá refrescó la línea de ataque y Fredi la defensa y el centro del campo. Los cambios no mejoraron al Valladolid, y su entrenador gastó sus balas con la entrada de Barberá y Van Duiven.

Su equipo se volcó, y en el minuto 79 Luis Chacón, uno de los jugadores de refresco, rozó el empate con una volea que desvió el portero del Celta Fortuna. En la siguiente jugada, el Valladolid logró empatar, pero el colegiado anuló el gol del neerlandés Van Duiven por una falta anterior de un compañero.

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Del posible 1-1 al 2-0 tras una rápida transición que inició y finalizó Ángel Arcos, aunque el árbitro andaluz, tras revisar la acción, también invalidó el gol del canterano celeste por una falta de Joel López en el inicio de la jugada. Y en el minuto 90, Barberá fusiló a Coke Carrillo para dar un merecido triunfo al conjunto pucelano, salvado en el 95 por la gran mano de Aceves al disparo cruzado de Ángel Arcos.

Ficha técnica:

1.- Celta Fortuna: Coke Carrillo; Anxo, Meixús, Raúl (Ribes, min.68); Vladimir (Milla, min.72), Capde (Kibet, min.82), Antañón, Oliveras (Joel López, min.46); Óscar Marcos (Bajcetic, min.68), Ángel Arcos y Álvaro Marín.

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1.- Real Valladolid: Aceves; Alejo, Miguel Rubio, Torres, Garriel; Dani Pérez (Yeray Cabanzón, min.63), Juric (Kaj de Rooij, min.90), Ponceau; Abed (Luis Chacón, min.63), Víctor Jr (Van Duiven, min.76) y Arnu (Barberá, min.76).

Goles: 1-0, min.53: Dani Pérez (p.p.). 1-1, min.90: Barberá.

Kibet. 1-1, min.26: Diego Bri. 2-1, min.56: Álvaro Marín. 2-2, min.73: Víctor Sánchez.

Árbitro: José Ántonio Villalobos (comité andaluz). Amonestó a Capde (min.71) y Ángel Arcos (min.85) por parte del Celta Fortuna, y a Dani Pérez (min.21), Víctor Jr (min.50), Yeray Cabanzón (min.73), Alejo (min.85) y Barberá (min.93) por parte del Valladolid.

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimoquinta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 3.912. EFE

Dmg/jl