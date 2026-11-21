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Vitoria, 21 nov (EFE).- El entrenador del Alavés, Quique Sánchez Flores, celebró, tras superar al Deportivo de La Coruña, que “recuperar sensaciones” es lo mejor que les puede pasar.

El técnico madrileño se mostró “muy feliz” en rueda de prensa por “el desempeño de los jugadores y la buena actuación que han tenido”. “Demostraron mucha energía, mucho fútbol e intención”, añadió.

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“El penalti o el gol encajado nos ha podido quitar energía pero hemos sido muy fuertes mentalmente y me ha recordado a los partidos de principio de temporada”, expresó el preparador babazorro, consciente de que su equipo necesitaba la victoria.

“Ya hemos pasado por esa valle de resultados negativos y tristones, queda mucha temporada, pero sabíamos que estábamos a un partido de que los números nos cuadraran muy bien”, analizó Quique Sánchez Flores, que mostró su empatía con lo que sucede allá donde va.

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“Me hago partícipe cuando somos incapaces y esos momentos es necesario romperlos”, apuntó, y agregó que está “para llevar energía a la gente para demostrar autoridad desde la ilusión y el buen rollo y que haya un ambiente bueno”.

“En el fútbol quiero generar ilusión y motivación”, añadió, y explicó que no son “pasajeros de lo que ocurre, sino muy responsables de lo que ocurre”.

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El técnico se mostró agradecido con todo el entorno por el respeto mostrado en los malos momentos, lo que consideró fundamental para que su equipo pueda salir adelante.

Confesó que le encantaría que el Alavés saliera así siempre y no solo cuando está necesitado.

“Somos un equipo preparado para pelear, para tener energía, recuperar rápido y disparar”, explicó, y dio mucho valor al trabajo de Lucas Boyé. “Es un tío con mucha personalidad”, indicó. EFE

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