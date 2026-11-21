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Madrid, 21 nov (EFE).- El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado este sábado "la censura" de varias obras de teatro que habían sido apalabradas por el Ayuntamiento de la localidad madrileña de Pinto, gobernado por el Partido Popular.

"Lorca murió asesinado hace 90 años y aún le siguen censurando. La censura es lo opuesto a la democracia y se vence con más democracia", ha dicho el presidente del Gobierno en un mensaje publicado en la red social X.

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Sánchez enlaza su mensaje con una información publicada por eldiario.es en la que se afirma que el Ayuntamiento de Pinto (Madrid) ha cancelado cinco obras de teatro apalabradas sobre Lorca, mujeres anarquistas y un monólogo de José Sacristán.

Se trata de las obras de teatro 'Libres!!!', 'El hijo de la cómica', 'Poeta (perdido) en Nueva York', 'El verdugo' y 'La reina brava'.

Según eldiario.es, este jueves se comunicó a los responsables de estas obras, que tenían acordado celebrar sus funciones en el Teatro Francisco Rabal de Pinto (Madrid), que quedaban canceladas por decisión de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pinto. EFE

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