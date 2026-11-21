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Madrid, 21 nov (EFE).- Los socios compromisarios del Real Madrid aprobaron las cuentas del club blanco correspondientes a la pasada temporada, con unos ingresos récord de 1.221 millones de euros, así como el presupuesto para la presente, durante la Asamblea General Ordinaria celebrada este sábado.

El club ya había hecho público el pasado mes de julio que los ingresos del curso 2025/2026 habían ascendido a 1.221 millones, un 3,1 % más que la temporada anterior, una cifra "no alcanzada hasta ahora por ninguna otra entidad deportiva", superando por primera vez la barrera de los 1.200 millones.

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El crecimiento de los ingresos se sustenta sobre todo en el crecimiento de la explotación del estadio (un 11 % más) y de la mercadotecnia (un 6 % más). No incluyen los ingresos obtenidos por traspasos de jugadores, que tienen mayor volatilidad que los ordinarios. La cuota de los socios representa un 5,6 % del total de esas ganancias, mientras que el resto procede de las actividades de la estructura.

"Durante 25 años, ha habido resultados positivos. Cuando el presidente habla del patrimonio que es de todos los socios, en el informe se verá que supera los 600 millones de euros. La pelota unas veces entra, otras veces no, y otras veces pueden suceder fechorías del VAR, pero la estructura sigue", declaró Pedro López Jiménez, vicepresidente del Real Madrid encargado de presentar el informe.

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"El club ha logrado que el 74 % de sus ingresos dependa de su gestión propia, comercial y del estadio, mientras que solo el 26 % proviene de lo explotado de manera conjunta para todos los clubes por los organismos deportivos, UEFA, FIFA, Federación", añadió.

La última memoria económica respaldada en la Asamblea, correspondiente al ejercicio 2024/2025, recogía unos ingresos de explotación de 1.185 millones de euros, una cifra que multiplicaba por 10 los de la temporada 1999/2000 (118 millones). El componente mayoritario de esas ganancias era la mercadotecnia, que representó un 43 % del total, seguida de los socios y el estadio (27 %), los amistosos y competiciones (16 %) y las retransmisiones (14 %).

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Además, el EBITDA (resultado de la explotación antes de amortizaciones) ascendió en las anteriores cuentas aprobadas a 243 millones de euros. En este caso, según las cifras presentadas en la Asamblea, el EBITDA de la 2025/2026 fue de 287,4 millones de euros, un 18 % más que el año anterior y también la cifra más alta de la historia del club.

"Los resultados se deben a una estructura que trabaja y que merece la pena felicitarles, porque son contribuyentes decisivos para 25 años con beneficios. La eficiencia operativa del club, así como su capacidad de respuesta, se pone de manifiesto en que hemos logrado un EBITDA medio de 200 millones entre 2019 y 2026", añadió López Jiménez, quien también destacó la importancia de controlar el gasto, sobre todo en el apartado de personal, y las dificultades que han supuesto la COVID y la renovación del estadio.

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El presupuesto del curso 2026/2027 incluye una previsión de 1.250,2 millones de euros en ingresos, y un EBITDA de 320,2 millones. Se prevé aumentar un 16 % los ingresos del estadio, así como un 4 % los de entradas. Disminuirían los ingresos en competiciones, al no haber Mundial de Clubes, y ligeramente los de mercadotecnia, pero se compensarían también con los de las retransmisiones y los de patrocinio (22 %).

El presupuesto para la temporada 2025/2026, también respaldado por los socios compromisarios en la anterior Asamblea General Ordinaria, contemplaba unos ingresos estimados de 1.248 millones de euros, así como unos gastos de 1.025 millones, resultando en un EBITDA de 276.

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De esos ingresos, 1.212 millones provendrían del primer equipo de fútbol masculino; 511.000, de la cantera; 12 millones, del primer equipo de fútbol femenino; y 23 millones, del baloncesto. La previsión de ingresos no se ha cumplido, pero la del EBITDA se ha superado, así como la del resultado del ejercicio después de impuestos (10,1 millones presupuestados por 26,3 millones obtenidos).

En cuanto a la renovación del estadio Santiago Bernabéu, la cual el club considera "casi terminada", la inversión acumulada asciende a 1.408 millones de euros. Florentino Pérez la había descrito en su informe como "una obra que representa la voluntad permanente de nuestro club de seguir liderando el deporte mundial", y destacó que "ingresa ya más del doble de lo que ingresaba antes de la reforma".

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"El Real Madrid es el club más valioso del mundo, con mayores ingresos y la marca más valiosa. Producto de una gestión económica responsable, porque las cuentas vuelven a ser extraordinarias. Hemos cerrado con los mayores ingresos y el mayor EBITDA de nuestra historia. El beneficio después de impuestos asciende a 26 millones de euros, un 8 % más que la temporada anterior", resumió el presidente.

Tras su presentación, las votaciones refrendaron las cuentas de la temporada pasada (1.710 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones) y el presupuesto de la presente (1.705 a favor, 5 en contra y 12 abstenciones). EFE

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