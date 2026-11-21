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Barcelona, 21 nov (EFE).- Centenares de docentes han salido este sábado a la calle en Barcelona para evidenciar su malestar por la situación en las aulas y denunciar la insuficiencia de los pactos educativos del pasado curso en Cataluña, a las puertas de una nueva jornada de huelga en la escuela pública que tendrá lugar el jueves.

La manifestación, convocada por los sindicatos contrarios a aquellos acuerdos, con Ustec a la cabeza, ha arrancado hacia las 12.30 horas en plaza Urquinaona y desciende por Via Laietana encabezada por una pancarta con el lema "Jutas defendiendo la educación pública, inclusiva, de calidad y en catalán".

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Además de Ustec, apoyan la manifestación otros sindicatos con menos peso como CGT, Intersindical y COS, entidades como la Assemblea Educativa, las familias -agrupadas en aFFaC-, sindicatos estudiantiles y colectivos por el derecho a la vivienda.

Entre otras reivindicaciones, destaca elevar la inversión en educación hasta el 6 % del PIB, conseguir unos "salarios dignos", bajar las ratios en las aulas y más recursos para la escuela inclusiva.

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La Assemblea Educativa de Catalunya (AEC) ha llamado a las familias a participar en la manifestación "por una educación pública inclusiva, democrática y en catalán".

El Departamento de Educación ha destacado que este curso escolar 2026-2027 ha arrancado con más de 1.100 profesionales adicionales en los centros públicos, más aulas de acogida que nunca y un 36,2 % más de personal para la escuela inclusiva.

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Además, recuerda que se ha aprobado un incremento del complemento salarial específico de un 30 % y que el salario mensual de los docentes crecerá desde ahora hasta el año 2029 por encima de los 600 euros, mientras que las ratios han ido a la baja.

La nueva ola de protestas en la educación pública en Cataluña, que tendrá su punto más álgido el próximo jueves con la convocatoria de huelga, coincide con la campaña electoral de los comicios generales del 29N. EFE

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(foto)