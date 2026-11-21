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Madrid, 21 nov (EFE).- Florian Lejeune, defensa francés del Rayo Vallecano, lamentó la derrota contra el Valencia, con un gol a balón parado, "el primero de la temporada", y opinó que su equipo "mereció más" .

El Valencia, con un gol de cabeza de José Manuel Copete a los cuarenta minutos, sumó la segunda victoria consecutiva liguera fuera de casa y doblegó al Rayo Vallecano, que encadena dos derrotas seguidas y se acerca peligrosamente al descenso.

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"Creo que hemos merecido más. Hicimos un buen partido con muchas ocasiones pero encajamos a balón parado, el primero de esta temporada. Lo hemos intentado de todas las formas posibles pero tenemos que seguir empujando porque el equipo está en buena línea", dijo Lejeune, en declaraciones a DAZN.

"Dimitrievski ha hecho un partidazo. Hoy no han entrado nuestros remates y ellos con poco nos han hecho daño a balón parado", finalizó.

EFE

drl/ism