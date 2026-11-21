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Ceuta, 21 nov (EFE).- Las obras de ampliación en el espigón fronterizo que separa Ceuta de Marruecos han continuado este sábado con la ejecución de perforaciones en la zona por parte del operarios del buque Santa Cruz de Tenerife.

Según ha podido comprobar EFE, los trabajos se desarrollan en la zona de forma paralela al retorno voluntario de los cientos de marroquíes que todavía permanecen en la ciudad y que optan por volver a su país de origen casi cuatro meses después de la entrada.

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Los operarios del buque, de la empresa Albamar, trabajan a pie de espigón con las labores de micropilotaje en el subsuelo marino a unos veinte metros de profundidad para levantar las columnas de cimentación.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado, con esta obra se ganarán 100 metros lineales mar adentro -sumados a los cerca de 50 metros actuales- y serán reforzados con 350 metros adicionales de barrera flotante.

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El presupuesto estimado para el recrecimiento y prolongación del espigón en sus dos fases asciende a 7 millones de euros, dentro de una inversión global de 9 millones al incluir los dos millones del balizamiento permanente.

El Gobierno ha afirmado que se parte de una dotación inicial de emergencia de unos 5 millones de euros con un plazo de ejecución de tres meses. EFE

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