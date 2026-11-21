Guardar

Ceuta, 21 nov (EFE).- La Guardia Civil ha interceptado dos pequeñas embarcaciones que estaban cruzando las aguas del estrecho de Gibraltar con ocho migrantes a bordo, cuatro en cada una de ellas, que se dirigían a las costas peninsulares.

Según ha informado a EFE fuentes del instituto armado, los migrantes eran todos marroquíes, aparentemente mayores de edad, y las embarcaciones habían salido desde la costa de Ceuta.

PUBLICIDAD

Las intervenciones se han llevado a cabo en las últimas horas por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que mantiene un dispositivo de vigilancia desde la entrada masiva en Ceuta de migrantes los días 30 y 31 de julio.

Desde entonces, se ha advertido un aumento en el movimiento de embarcaciones de todo tipo que intentan aproximarse a la costa ceutí para intentar trasladar a migrantes a las costas de Cádiz o Málaga previo pago de importantes cantidades de dinero. EFE

PUBLICIDAD