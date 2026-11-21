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Murcia, 21 nov (EFE).- El Hozono Global Jairis Alcantarilla retomará la competición en la Liga Femenina Endesa de baloncesto recibiendo este domingo al Movistar Estudiantes con la firme intención de volver en el punto que lo dejó, es decir, ganando, pues las de Bernat Canut acumulan diez victorias seguidas entre el campeonato nacional y la Eurocopa Femenina y buscarán la undécima.

"Hay que volver a ingresar las piezas, la máquina funcionó y va a volver a funcionar", afirmó el técnico.

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El choque, de la octava jornada liguera en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional, fijado para las cinco de la tarde en el pabellón Fausto Vicent, llegará después del parón motivado por los compromisos internacionales de selecciones, al que el Jairis se fue con una racha que mantiene abierta de seis triunfos seguidos en el ámbito doméstico y cuatro en el internacional -ahí es líder del grupo E con pleno de encuentros ganados-.

El cuadro murciano, que reaccionó de forma sensacional tras su debut liguero con derrota por 66-63 en la cancha del Innova TSN Leganés, se impuso en su último partido por 55-67 en la visita al Cadi La Seu y ocupa en la cuarta posición con su bagaje de 6-1, que es el mismo que tienen el Valencia Basket y el Azulmarino Mallorca Palma. El liderato corresponde al Casademont Zaragoza, único invicto de la Liga con su 7-0.

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Canut, quien cuenta con todas las jugadoras de su plantilla a excepción de la alero franco mexicana Lou López-Sénéchal, apenas tuvo tiempo de trabajar durante esta semana con las cuatro internacionales que disputaron partidos con sus respectivas selecciones -Aina Ayuso y Txell Alarcón con España, Emily Bessoir con Alemania y Billie Massey con Bélgica-, pero el técnico ilerdense no pone excusas sabiendo que el reinicio puede traer sus dificultades.

"Hay que volver a engrasar las piezas y tener máxima implicación y concentración individual para compensar la falta de trabajo colectivo de los últimos días. En todo caso la confianza del equipo es grande, la máquina funcionó y volverá a funcionar", aseguró.

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Enfrente estará un Movistar Estudiantes que es duodécimo con dos partidos ganados, curiosamente los dos primeros del curso, y cinco perdidos y su dinámica de esas cinco derrotas del tirón tratarán de modificarla en Alcantarilla. Cerca estuvieron de hacerlo las madrileñas contra el Casademont, pero acabaron perdiendo por 67-68 en su última comparecencia.

La plantilla estudiantil, en la que figura la base alcantarillera Isabel Latorre, quien regresa a la localidad en la que nació hace 30 años para medirse a un equipo en cuyas categorías inferiores se inició, está dirigida por Isaac Fernández y Canut destacó "el tamaño que tiene en todas las posiciones y una rotación larga, capaz de combinar jugadoras jóvenes con otras de mayor experiencia".

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Al Estu llegó en este parón para reforzar su juego interior Marta García, procedente del Spar Girona y la pívot sevillana, de 1,89 metros, se suma a un plantel en el que también figuran jugadoras de la talla de Irati Etxarri, Rosó Buch, Laia Lamana, Jessica Féquière, Kendall Cooper, Gisela Sánchez y Bego de Santiago.

Canut hizo un llamamiento a la hinchada para que arrope a las suyas. "Necesitamos a la jugadora número seis y confío en que el Fausto se llene y genere ruido para ayudarnos", manifestó el de La Seu de Urgell. EFE

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Ij/bc/jpd