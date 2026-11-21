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Huelva, 21 nov (EFE).- La ciudad de Huelva rendirá homenaje a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) con un monumento conmemorativo que será realizado y donado por el escultor onubense Martín Lagares e se ubicado frente a la estación de tren.

La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Santo Ángel, impulsora de la iniciativa, ha presentado en el Ayuntamiento de Huelva el boceto del monumento con la intención de que pueda ser inaugurado el próximo 18 de enero, coincidiendo con el primer aniversario de la tragedia ocurrida en Córdoba, ha informado el Consistorio en un comunicado.

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La iniciativa nació con el propósito de rendir homenaje a los fallecidos y afectados en el accidente de Adamuz, que golpeó a numerosas familias onubenses.

Sin embargo, tras el accidente de Urda, sus promotores decidieron ampliar el sentido del monumento para que "rinda homenaje a todas las víctimas de tragedias ferroviarias y sus familias encuentren en él un poco de consuelo".

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La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha agradecido a la asociación su compromiso con esta iniciativa ciudadana y ha destacado que será "un espacio permanente de memoria, respeto y cariño hacia todas las víctimas y sus familias, un abrazo de Huelva que mantendrá vivo su recuerdo".

El diseño planteado por Martín Lagares representa un Ángel Custodio como símbolo de recuerdo y reconocimiento.

Esta elección tiene un significado, ya que, según ha explicado la vicepresidenta de la asociación, Alejandra Olaya, numerosos testimonios de víctimas y afectados destacaron que encontraron en los miembros de los servicios de emergencia, sanitarios, fuerzas de seguridad y vecinos de Adamuz a “auténticos ángeles de la guarda”.

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Una vez presentado el boceto, el siguiente paso será determinar las dimensiones exactas y la escala definitiva de la escultura, con el objetivo de garantizar su correcta integración en el entorno y su visibilidad, atendiendo a criterios arquitectónicos, urbanísticos y de escala humana. EFE

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