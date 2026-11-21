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Vitoria, 21 nov (EFE).- El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, admitió que el Alavés ganó “con justicia” y avisó de que con la intensidad que mostró su equipo no le dará en esta categoría

El técnico reconoció en rueda de prensa que su rival les superó “en todos los duelos” a pesar de que estuvieron dentro del partido.

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“Nos ha costado una barbaridad encontrar a la gente de última línea”, señaló el entrenador, que explicó que se tienen que “mirar muy dentro para elevar el nivel de competitividad y tener un nivel de exigencia alto”.

Hidalgo reconoció sus errores y dijo que sabe cómo se pueden sentir sus jugadores al recibir un gol en el primer minuto.

“Nos han ganado bien, hay que ser honesto y el árbitro no ha tenido incidencia en el resultado final”, afirmó Hidalgo, que asumió que el Alavés dispuso de acercamientos para adelantarse algo antes. En cambio, aseguró que en el gol de Boyé “es falta clarísima” y que no entiende por qué no llamó el VAR al árbitro.

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Por otro lado, aplaudió el talento de Leo Román, que detuvo un penalti.

Antonio Hidalgo quiso zanjar el debate presupuestario en torno al Deportivo. “Parece que solo somos nosotros los que tenemos dinero y los que gastamos, pero el Alavés se gastó 6 millones en Boyé y tiene también mucho músculo financiero y lleva 10 años en Primera y ahí hay amortizaciones”, sentenció, y reclamó más competitividad de los suyos.

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“Valgas uno, o cinco o diez, al final tienes que competir y primero hay que igualar la intensidad”, opinó, “disgustado” después de la derrota. EFE

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