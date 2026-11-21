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Sevilla, 21 nov (EFE).- El Sevilla sale con dos novedades en el once, el central Andrés Castrín y el centrocampista Jon Guridi, y con un solo delantero en el derbi contra el Betis en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde el técnico bético, el chileno Manuel Pellegrini, sólo hace un cambio y sorprende al alinear en punta al polivalente Aitor Ruibal, en lugar del irlandés Troy Parrott.

Su homólogo sevillista, Luis García Plaza, introduce dos variantes en el equipo titular respecto al que hace dos semanas empató 0-0 en casa ante el Alavés, al relevar Castrín al senegalés Arouna Sangante y reforzar el medio campo con Guridi en detrimento del delantero canterano Isaac Romero. El belga Lucas Stassin será su hombre más adelantado.

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En el Betis, Pellegrini repite el once que, antes del parón liguero, ganó 0-2 al Elche, con la única novedad de la entrada de Aitor Ruibal en la punta de ataque, junto al tridente ofensivo formado por el brasileño Antony, Isco Alarcón y el marroquí Abde, y deja en el banquillo a dos delanteros puros como el irlandés Parrott y el colombiano Cucho Hernández, éste recién salido de una lesión.

El Sevilla sale con Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Fofana; Rubén Vargas, Guridi, Félix Correia; y Stassin.

El Betis juega de inicio con Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Fornals; Antony, Isco, Abde; y Aitor Ruibal.

EFE

cc/ism