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Juan Blanco y Francisco Requena, candidatos de Frente Amplio al Congreso y de Senado de Progreso al Senado por la provincia de Albacete, respectivamente, han defendido medidas para garantizar los derechos de la infancia y mejorar las condiciones de vida en los municipios rurales.

Sus propuestas sitúan la protección social, el acceso a los servicios públicos y la inversión en los pueblos entre las prioridades de la formación, ha informado Frente Amplio en nota de prensa.

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Con motivo del Día Internacional de la Infancia, Blanco ha recordado que el cuidado y la protección de los niños y las niñas constituyen una responsabilidad colectiva.

"Los niños y niñas no son solamente el futuro, son también el presente", ha señalado, reclamando medidas que hagan efectivos sus derechos.

Blanco ha reivindicado la aprobación de una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales, una medida que, según ha explicado, su espacio político lleva proponiendo durante toda la legislatura sin que haya prosperado.

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También ha señalado que el Partido Socialista la incorpora ahora a su programa, después de la negativa de tramitarlo en estos últimos años, y ha expresado su deseo de que salga adelante cuanto antes.

La propuesta de Frente Amplio, recogida por Izquierda Unida de Albacete, contempla una prestación de 200 euros al mes por cada menor de 18 años a cargo, automática y con implantación progresiva durante la legislatura.

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La formación la vincula con la prioridad de erradicar la pobreza infantil y la acompaña de la protección de los hogares vulnerables frente a los cortes de luz, agua y gas.

El candidato al Congreso ha defendido, además, hacer efectiva la educación de 0 a 3 años y garantizar la atención bucodental y el acceso a gafas para las personas menores de edad. "Eso es primordial, sobre todo para las familias más desfavorecidas", ha subrayado.

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También ha reclamado ampliar los permisos por nacimiento hasta las 20 semanas para cada una de las personas progenitoras.

Estas reivindicaciones se enmarcan en el compromiso de Frente Amplio con una educación pública gratuita desde los 0 años hasta la universidad, con plazas públicas gratuitas en la etapa de 0 a 3 años.

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En sanidad, la formación propone ampliar la cobertura bucodental y garantizar gafas y lentillas gratuitas a todas las edades.

Blanco ha dedicado también una atención especial a la infancia migrante que llega sin personas adultas que la acompañen y protejan. "Es nuestra responsabilidad y tenemos que atenderlos y cuidar de ellos", ha afirmado, recordando la obligación de ofrecer protección a quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.

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GUADALAJARA

En Guadalajara, Frente Amplio ha comparecido este sábado ante los medios para poner el foco en lo que tiene más cerca, como son los problemas que afectan a la ciudad en el día a día.

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Para ello, la candidata al Senado por Guadalajara, Mar González, ha cedido la palabra a quien, según ha subrayado, mejor conoce la realidad municipal y la defiende cada día en el Pleno: la portavoz y única concejala de Aike en el Ayuntamiento de Guadalajara, Susana Martínez, con experiencia previa en la corporación como concejala entre 2015 y 2019.

Susana Martínez ha advertido de que la gestión del Partido Popular y Vox, bajo el gobierno de Ana Guarinos, "va a convertir Guadalajara en una ciudad menos habitable, menos sostenible y menos verde". Una preocupación que, ha recordado, es central para su grupo municipal, Aike, donde participa el Partido Verde desde hace mucho tiempo, ha informado Frente Amplio en nota de prensa.

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La concejala ha señalado como primer ejemplo el proyecto del eje Cardenal González de Mendoza y el entorno del Santuario de la Antigua, una actuación de más de 10 millones de euros financiada en un 85% con fondos europeos FEDER, contra la que Aike ha presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo Central del Ministerio de Hacienda y ha iniciado una campaña de recogida de firmas.

"Es una plataforma de hormigón inservible que no mejora en nada ni la movilidad ni la permeabilidad de los barrios, no ofrece nuevos servicios y además supone la tala de 121 árboles", ha denunciado Martínez, que ha insistido en que el proyecto "no cumple los objetivos de estas ayudas europeas" y se está llevando a cabo "sin informe de impacto medioambiental, una cuestión que en una inversión de este tipo no podemos pasar por alto".

Como segundo ejemplo, Susana Martínez ha criticado la autorización de una gasolinera pegada a un bloque de viviendas, en el entorno del puente sobre el río Henares, uno de los monumentos más importantes de la ciudad y, a su vez, una de sus entradas y salidas.

"Es lo que se quedará después de cuatro años de mala gestión del Partido Popular y Vox, una gestión que no piensa en el interés general de la ciudad, sino en cuestiones muy particulares", ha afirmado, para agregar que "se ha autorizado la construcción de una gasolinera casi en el salón de los vecinos y vecinas, en el entorno de un monumento que tenemos que conservar, y en una de las entradas y salidas de la ciudad, donde también hay cuestiones de movilidad que analizar".

"Son dos ejemplos de una gestión que no piensa en hacer ciudades más habitables y que deja estas herencias en una ciudad como Guadalajara", ha concluido.

CIUDAD REAL

En Ciudad Real, la candidata al Congreso de los Diputados por Frente Amplio en la provincia, Juana Caro, ha visitado este sábado Tomelloso para participar en una mesa informativa instalada en el paseo junto a la Plaza de Toros de la localidad, en el marco de la campaña electoral de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Durante la mañana, vecinos y vecinas de Tomelloso han podido acercarse a la mesa para conocer de primera mano las propuestas de la candidatura, intercambiar impresiones y trasladar sus preocupaciones a Juana Caro, en una jornada marcada por el diálogo y el contacto directo con la ciudadanía.

La candidata ha centrado buena parte de sus intervenciones en algunas de las principales preocupaciones de las familias trabajadoras, especialmente las dificultades de acceso a la vivienda, la defensa de la sanidad pública y la necesidad de garantizar una educación pública accesible y de calidad en todos los municipios de la provincia de Ciudad Real.

En materia de vivienda, Caro ha explicado las propuestas de Frente Amplio para facilitar el acceso a un hogar digno, especialmente entre la población joven y las familias que encuentran dificultades para afrontar los precios del alquiler y la compra.

"No puede ser que tener una vivienda digna se haya convertido en una preocupación constante para tantas familias. Necesitamos políticas que garanticen que nuestros jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida sin tener que destinar la mayor parte de su sueldo a pagar un alquiler.

La vivienda tiene que ser un derecho al alcance de todas las personas", ha señalado la candidata.

Asimismo, la Caro ha abordado la importancia de reforzar los servicios públicos como herramienta para garantizar la igualdad de oportunidades, independientemente del municipio en el que se resida.

En este sentido, ha puesto especial atención en la sanidad y la educación públicas, dos ámbitos que Frente Amplio sitúa entre sus prioridades programáticas y que considera fundamentales para garantizar la cohesión social y territorial de la provincia.