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Madrid, 21 nov (EFE).- El sindicato internacional de futbolistas (FIFPRO) mostró su preocupación por las declaraciones de los directivos del Bayern Múnich alemán que cuestionan el contrato de Jamal Musiala, justo cuando acaba de regresas de una lesión, ya que sufre una disfunción neurológica que le provoca desmayos.

FIFPRO señaló que el director y el exdirector ejecutivo han cuestionado públicamente el contrato de Musiala en un corto período de tiempo, algo que considera "una estrategia coordinada para presionar a Musiala y a sus representantes antes de cualquier negociación".

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"Un club de la categoría del Bayern debería actuar con mayor criterio. El Bayern tiene el deber de proteger el bienestar de Musiala", aseguró en un comunicado, en el que mostró su apoyo al futbolista e instó a que "sus empleadores hagan lo mismo".

El sindicato subrayó que "en todo el fútbol profesional, la incertidumbre sobre el futuro de un jugador puede pasar factura a su salud mental, especialmente cuando se está recuperando de una lesión".

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"Convertir la salud y el futuro de Musiala en un tema de debate público aumenta esa presión. Cualquier inquietud sobre su contrato debe plantearse en privado con él y sus representantes. Los contratos están para respetarse", añadió.

FIFPRO insistió en que "una lesión o un bajón de rendimiento no dan motivos a un club para reabrir los términos que ya acordó, del mismo modo que una racha de actuaciones sobresalientes no otorga al jugador el derecho automático a un aumento salarial".

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"Los clubes, las ligas y los sindicatos de jugadores han acordado a nivel de la FIFA que la estabilidad contractual es un principio fundamental del fútbol. Protege tanto a los clubes como a los jugadores", subrayó.

Después del empate de este viernes con el Colonia (1-1), en el que Musiala volvió a jugar tras perderse varios partidos por la lesión, Karl-Heinz Rummenigge, miembro del consejo de supervisión del Bayern, se refirió al caso en el mismo sentido que lo han hecho otros directivos.

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"Musiala tiene un problema de salud y eso lo sabe todo el mundo. También es bien sabido que tiene un contrato que implica sumas de dinero muy importantes. Como club, tenemos que considerar cómo afrontar esa situación. Creo que eso es responsable y perfectamente normal. Sospechamos que le será difícil volver a su nivel anterior. Tenemos que hablar con su agente y con su familia. Hay que tomar una decisión", dijo. EFE