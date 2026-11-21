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Madrid, 21 nov (EFE).- El PP ha acusado a la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, de "promover la violencia" por afirmar, en un mitin en Valencia, que en el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo: "A todos nos hubiese gustado que el presidente le hubiese dado cuatro bofetadas bien dadas".

En un mensaje publicado por el PP en la red social X, los populares exigen a Morant una "rectificación pública" y consideran que esas declaraciones son "inaceptables".

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En el mensaje, el PP enlaza con el tramo del vídeo del mitin, celebrado este viernes en Ontiyent (Valencia), donde la ministra hace este comentario.

Los populares insisten en el mensaje en X en que "la discrepancia política jamás puede justificar ni banalizar la violencia" y subraya que este tipo de declaraciones "no pueden normalizarse en democracia".EFE

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