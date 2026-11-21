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Madrid, 21 nov (EFE).- La temporada de otoño del Hipódromo de La Zarzuela de Madrid enfila su recta final y el domingo, en su penúltima jornada, alberga el Antonio Blasco, el gran premio de 1.400 metros que cierra el calendario de grandes premios de 2026 en España.

Aún restarán carreras de prestigio, como la maratón del Gladiateur del domingo 29, también en el recinto madrileño, aunque no con la dotación del Blasco: 27.000 euros para el vencedor. No estará en los cajones de salida el vencedor de la edición de 2025, "Skytree”, que hace pocas fechas probó fortuna en Francia (segundo en una prueba de categoría “Listed”), pero sí su segundo, “Tacarib Bay”, que volverá a ser uno de los favoritos, este día con Ignacio Melgarejo en la montura.

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Quien más apoyo puede tener en las taquillas es “Mijas”, un caballo de tres años que ha viajado desde París para disputar este gran premio, entrenado por Mauricio Delcher Sánchez y propiedad de la cuadra Mediterráneo, que dispone de representantes tanto en Francia como en España, contará con la monta de su primer jockey, Jaime Gelabert.

El nacional “Vamos Niño” es otro serio candidato, tanto por su calidad como por su regularidad: en sus veintiuna salidas siempre ha terminado entre los cuatro primeros clasificados, y compite de manera habitual en grandes premios o preparatorias. Nicolás de Julián será su jinete.

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Se da la circunstancia de que el Blasco es la única prueba de este nivel donde los más jóvenes corredores, los dos años, se pueden medir con sus mayores. Después de quince otoños sin que un potro acepte el reto, este domingo 22 de noviembre “Dragon Force”, triple ganador, defenderá el honor de su generación con la monta del argentino Nico Valle.

El Antonio Blasco será la quinta carrera de un programa de seis, que arrancará a las 11.30 horas precisamente con un test para los purasangres de dos años, sobre los 1.500 metros. “Ponga”, que viene de apuntar con un cuarto en su debut, y “Skyglaziar”, muy verde en su presentación pero del que se espera una importante mejora, podrían salir de perdedores.

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Tres hándicaps a continuación, modalidad de carrera donde las opciones de todos los participantes se igualan, en teoría, en función de la escala de pesos (a más calidad del caballo, más kilos a portar).

Para la segunda prueba, gustan sobre todo “Macario”, “Ring of Diamonds“, “Adhonorem”; en la tercera, “Soltan Gatsby”, “King Kaid” y “Vintage Heat”; y para la cuarta, “Konfussion”, “Turronera”, “Otto” y “Sila Greca”.

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Así, las mantillas de los caballos favoritos en las cinco carreras que componen el boleto de la Quíntuple Plus, juego de Loterías del Estado, son:

1ª Carrera: 3 (Skyglaziar) – 6 (Ponga)

2ª Carrera: 2 (Macario) – 4 (Ring of Diamonds) – 5 (Adhonorem)

3ª Carrera: 1 (Soltan Gatsby) – 2 (King Kaid) – 4 (Vintage Heat)

4ª Carrera; 2 (Konfussion) – 4 (Turronera) – 7 (Otto) – 11 (Sila Greca)

5ª Carrera: 5 (Tacarib Bay) – 6 (Vamos Niño) – 9 (Mijas) – 11 (Dragon Force). EFE

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