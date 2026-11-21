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Málaga, 21 nov (EFE).- El hermano del humorista y presentador televisivo malagueño Manolo Sarria, denunciado por presunto acoso sexual por una trabajadora del concurso de Canal Sur 'Atrápame si puedes', ha expresado que los hechos denunciados "deberán esclarecerse lo más rápido posible".

Después de que el humorista negara los hechos que se le atribuyen en una denuncia presentada por la trabajadora, lo que llevó a la cadena a suspender las entregas del concurso conducidas por él, su hermano José se ha referido a él en redes sociales.

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"Hoy atraviesa momentos difíciles. Hay unos hechos denunciados que deberán esclarecerse lo más rápido posible, si es que la Justicia quiere seguir siendo justa; con todas las garantías, desde el absoluto respeto a las personas implicadas, a la presunción de inocencia y a la verdad", ha destacado.

"No me corresponde anticipar conclusiones ni convertir estas líneas en un alegato. Pero sí me corresponde algo que nadie puede arrebatarme: expresar públicamente mi cariño, mi confianza y mi apoyo incondicional al hermano que ha caminado a mi lado durante toda una vida", ha añadido.

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Ha resaltado que "la fraternidad no es una palabra hermosa para pronunciar en los días felices. Es, sobre todo, una forma de permanecer cuando llegan las tempestades, cuando se siente el miedo y la soledad".

En un texto titulado 'Mi hermano, Manuel', que acompaña de una fotografía de ambos en la presentación el pasado martes de un libro de José, este indica: "Escribí 'Inventar la alegría' convencido de que incluso después de la herida podemos seguir defendiendo la belleza de estar vivos".

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"Y hoy, querido Manuel, querido hermano, quiero decirte algo muy sencillo: en los días luminosos hemos compartido la alegría. En los días oscuros, compartiremos también el peso de la incertidumbre. Porque los hermanos no estamos solamente para celebrar juntos la vida. Estamos, sobre todo, para no dejarnos solos cuando la vida se vuelve difícil", ha señalado.

En un comunicado remitido por su abogado el pasado jueves, Manolo Sarria reconocía que se trataba de una acusación grave, aseguraba que es "el primer interesado en que se investigue a fondo" y que "la persona que ha formulado la denuncia merece respeto, igual que su derecho a que lo denunciado se aclare".

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Esta nota se producía después de que Canal Sur confirmara que había recibido una comunicación formal de la empresa productora del programa 'Atrápame si puedes', en la que le informaba de la activación de su protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual tras la denuncia presentada por la profesional de una empresa subcontratada contra el presentador habitual del espacio.

La emisión del programa fue suspendida el jueves y viernes de la semana pasada y se ha retomado esta semana con el actor Antonio Garrido como presentador, quien ha sustituido en alguna ocasión en este programa a Sarria. EFE

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