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Burgos/Albacete, 21 nov (EFE).- El Burgos CF recibe este domingo al Albacete en El Plantío con el objetivo de reencontrarse con la victoria tras la derrota ante el Leganés (3-1) y mantenerse en los puestos de promoción de ascenso, frente a un rival que acumula cinco triunfos consecutivos, cuatro de ellos en Liga.

El conjunto burgalés ocupa la sexta posición con 24 puntos y necesita seguir ganando para seguir en esa zona noble.

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El técnico, Sergio Francisco, ha insistido en la necesidad de corregir los errores defensivos que penalizaron al equipo en Leganés y recuperar la contundencia en las áreas.

Para este encuentro serán baja Brais, intervenido quirúrgicamente de una fractura nasal, y los lesionados Jon Karrikaburu y David González, que continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

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Sergio Francisco advirtió de la dificultad de enfrentarse a un Albacete que ha ganado confianza, reducido su exposición defensiva y aumentado su agresividad en la presión.

El entrenador espera un encuentro igualado, con posesiones cortas y mucha intensidad, en el que considera fundamental adelantarse en el marcador y aprovechar el apoyo de El Plantío para volver a sumar tres puntos.

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Por su parte, el Albacete buscará vencer para igualar el récord de victorias consecutivas en Segunda división: cinco.

La plantilla pretende conseguir el quinto triunfo y ratificar una buena racha que le ha permitido volver a pensar en que salir de la zona de descenso, en la que está inmersa, es posible, tras un inicio de campaña desastroso a nivel de puntuación.

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Ahora, el cuadro blanco está igualado a puntos (13) con dos filiales, los de la Real Sociedad y el Celta de Vigo, aunque el peor coeficiente general de goles le sitúa en el puesto de descenso a Primera Federación.

La mejoría está siendo muy notable, pero su entrenador Joseba Etxeberría espera seguir evolucionando, como en el aspecto de la “efectividad”, puesto que “el equipo el otro día, ante el Celta Fortuna, dispuso de muchas ocasiones y nos mantuvimos mucho tiempo con un 1-0 peligroso”, manifestó.

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La expedición manchega contará con la novedad del delantero Munir, tras superar una segunda lesión muscular que le ha hecho perderse las últimas seis jornadas ligueras, y con la duda de San Bartolomé por un esguince que le hizo perderse el último partido.

Continuarán de baja el central Javi Moreno y el lateral Gámez, el delantero Higinio, más los lesionados de larga duración, Puertas y Obeng, a los que hay que añadir al extremo Corpas, que cumplirá su tercer partido de sanción.

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Alineaciones probables.

Burgos: Cantero, Lizancos, Sergio González, Grego Sierra, Vilarrasa, Gragera, Vencedor, Dadie, Curro, Javi Llabres y Alex Forés.

Albacete: Mariño, Lorenzo, Lluis López, Pepe Sánchez, Neva, Rober, Pacheco, Ortuño, Valverde, Álex Rubio y Soberón. EFE

Arbitro: Marta Huerta de Aza.

Estadio: El Plantío, 21:00 horas. EFE

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