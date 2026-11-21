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Madrid, 21 nov (EFE).- Stole Dimitrievski, portero macedonio del Valencia, se mostró feliz por la victoria ante el Rayo, la segunda consecutiva en Liga como visitantes, aunque admitió que, a nivel personal, es "muy complicado jugar en Vallecas tras seis años increíbles" vistiendo la camiseta franjirroja.

Dimitrievski disputó su primer partido como visitante en Vallecas frente al Rayo tras su marcha del club en 2024. Lo hizo como titular y siendo protagonista en la victoria (0-1) ante el conjunto madrileño.

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"Les dije a mis compañeros que para mi es muy complicado jugar en este campo tras seis años increíbles pero hay que hacer estos partidos para poder ayudar. Intenté estar tranquilo y controlar las emociones", dijo Dimitrievski, en DAZN.

"Durante el partido supimos defender bien y llegó el gol de Copete. Se ha merecido ese gol con todo lo que ha pasado", apuntó el portero macedonio, feliz por los tres puntos que sacan al equipo del descenso.

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"Nosotros siempre vamos partido a partido y ahora necesitamos hacerlo en casa que es lo que más deseamos", concluyó. EFE