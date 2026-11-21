Guardar

Murcia, 21 nov (EFE).- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado este sábado al PSOE de dar por perdidas las elecciones y buscar el mejor resultado posible "comiéndose a su izquierda", y ha advertido de que su partido no volverá a gobernar con los socialistas si no se revierten el rearme, la escalada de los precios de la vivienda y los casos de corrupción.

Tras el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, Belarra ha interpretado que los socialistas plantean una "rendición" ante el avance de la derecha .

PUBLICIDAD

En declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto de campaña en Murcia, Belarra ha considerado que la derecha ha ido acumulando poder en los últimos años, tanto judicial y económico como mediático y político, y ha responsabilizado al PSOE de haber contribuido a ello.

Frente a esta situación, la dirigente de Podemos ha reivindicado una alternativa de izquierdas que, según ha defendido, debe frenar a las derechas mediante la ampliación de derechos laborales, el feminismo y las políticas de vivienda.

PUBLICIDAD

En este contexto, ha señalado la alianza republicana encabezada por Irene Montero y Gabriel Rufián como una propuesta para impulsar medidas sobre el coste de la vida, el alquiler y el gasto militar.

"Cuando la izquierda está fuerte, cuando Podemos está en el Gobierno y pelea, las cosas cambian", ha afirmado. Por el contrario, ha criticado que cuando el PSOE concentra el poder, como considera que sucede con el actual Ejecutivo, el resultado es "el mayor rearme de la historia de este país" y unos precios de la vivienda "por las nubes".

PUBLICIDAD

"O se revierte el rearme, se baja el precio de la vivienda y se terminan los casos de corrupción o con este PSOE no se puede gobernar", ha sentenciado.

La secretaria general de Podemos ha realizado estas declaraciones en Murcia, donde ha pedido concentrar el voto progresista en la candidatura de Víctor Egío para conseguir representación en el Congreso. EFE

PUBLICIDAD

(foto)