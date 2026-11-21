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El candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, ha replicado la propuesta de Vox de revisar las competencias de los Mossos d'Esquadra, afirmando que la cuestión es precisamente que las competencias del cuerpo "se ejerzan".

"Discrepo. No creo que sea tanto un tema de quitar competencias a nadie como que las competencias se ejerzan, y no puede ser que falten Mossos y que Pedro Sánchez esté retirando a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de Cataluña", ha dicho este sábado a los periodistas en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) junto a la líder municipal del PP, Sonia Esplugas.

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Ha subrayado que "las competencias están muy claras" y que el papel que juegan los tres cuerpos policiales está definido, después de que el candidato de candidato de Vox al Congreso por Barcelona, Juanjo Aizcorbe, propusiera plantearse que Policía Nacional y la Guardia Civil recuperen competencias traspasadas a Mossos.

SÁNCHEZ "CAPAZ DE TODO"

Preguntado por su opinión respecto a que algunas encuestas apunten a una victoria del PSOE tras el debate 'cara a cara' con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Albiol ha respondido que le parece "una auténtica broma".

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"Si hay alguna encuesta que dice que Pedro Sánchez después del 'cara a cara' sale reforzado, está más alejada de la realidad esta encuesta de lo que está el propio Pedro Sánchez, que ya es decir", ha añadido.

Ha avisado de que el partido todavía no está ganado, en referencia a las elecciones, y ha dicho que Sánchez "es capaz de todo y de hacer trampas, como ya hizo en su partido para ser elegido secretario general, para no perder el poder".

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APELA AL VOTANTE SOCIALISTA

El también alcalde de Badalona (Barcelona) ha llevado este sábado su campaña a las puertas del Mercat de Collblanc de l'Hospitalet, ciudad gobernada por los socialistas desde 1979, y ha pedido a los ciudadanos confiar en su candidatura "si consideran que en España tiene que haber un cambio".

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"No les quiero cambiar su ideología ni les quiero cambiar su sentimiento ni les quiero cambiar su forma de pensar. A los vecinos de Hospitalet que se sienten socialistas les digo que lo sigan siendo", y ha puesto como ejemplo a su gobierno en Badalona.

Ha pedido la confianza de los vecinos "independientemente" de su ideología, y ha subrayado que sus prioridades son la lucha contra la ocupación ilegal de vivienda y la multirreincidencia.

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"Queridos amigos de Hospitalet, no es un tema ni de derechas ni de izquierdas. Es un tema de sentido común y aquí estamos para eso, para aplicar el sentido común y lo que de verdad preocupa a los ciudadanos", ha concluido.