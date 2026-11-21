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El excoordinador federal de IU Alberto Garzón ha alertado que las elecciones generales del 29N serán una "trituradora de votos de izquierda" por la fragmentación de candidaturas en estos comicios y percibe que no habrá en esta ocasión "voto dual", al percibir que los proyectos de corte "periférico" o "nacionalistas" resultan ahora más atractivos que los de corte estatal.

Mediante un mensaje en la red social X Garzón afirma que las encuestas están mostrando que en el electorado de la izquierda alternativa no habrá voto dual --aludiendo al fenómeno de que en los comicios generales se opte por candidaturas estatales y en las autonómicas por proyectos territoriales-- en Andalucía, como tampoco pasará en el País Vasco, Cataluña o Galicia.

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Así, ha subrayado que el "escenario" que le parece más probable de cara al 29N es que Adelante Andalucía obtendrá representación en las provincias grandes. De hecho, Garzón acomapaña su reflexión en redes compartiendo un vídeo del líder de esta formación andaluza José Ignacio García apelando a la fuerza del andalucismo en un acto.

El también exministro de Consumo ha considerado que esta deriva es la "expresión de un fenómeno que se observa en todo el país: una izquierda en repliegue ante fuerzas centrífugas, empujada por la crisis de la izquierda federalista y por el atractivo de izquierdas 'periféricas' o nacionalistas que están haciendo un gran trabajo comunicativo".

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Sin embargo, ha detectado dos consecuencias y una de ellas se dará en el corto plazo, pues vaticina que estas "elecciones serán una trituradora de votos de izquierdas".

SIN UN PROYECTO FEDERAL NO HABRÁ FUTURO PARA LA IZQUIERDA

De nuevo vuelve a aludir al caso de Andalucía, donde en sus ocho provincias hay tres candidaturas a la izquierda del PSOE compitiendo por el mismo electorado --Frente Amplio, Adelante y Podemos--. Ante ello, ha advertido que "decenas de miles de votos quedarán sin representación", justo en un momento "crítico" con "los bárbaros a las puertas", en alusión a Vox, y a pesar de que "los programas políticos son prácticamente idénticos".

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A medio y largo plazo, Garzón ha opinado que le parece "improbable que haya futuro para la izquierda española si no existe una propuesta federalista sólida capaz de articular un proyecto plurinacional y no solo la suma de piezas nacionalistas o regionalistas".

"NUNCA HA PEDIDO EL VOTO AL PSOE", SOLO ANALIZA TENDENCIAS

Durante una intervención en 'La Sexta' hace un par de días, el exlíder de IU opinó que la "única posibilidad de que hubiera una revalidación del gobierno progresista de coalición era que el espacio del Frente Amplio" llegara al 10% y que el espacio de la izquierda alternativa alcanza ese umbral de intención de voto, pero dándose un "tiro en el pie" porque se ha dividido.

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Ante eso, ha aludido que el electorado parece que tiende a un voto "estratégico creciente" y se refirió de nuevo al caso andaluz con tres candidaturas de la izquierda alternativa compitiendo, si bien Adelante Andalucía se erige como opción "más fresca" mientras que Frente y Podemos ya vienen un "poco erosionados".

"¿Cuál es la clave aquí para que la izquierda en estas circunstancias no salga muy deteriorada? Un voto estratégico, y ese voto estratégico se va a dar en las provincias pequeñas que haya un desplazamiento del voto de la izquierda alternativa al PSOE y, por el contrario, que en las circunstancias grandes el Frente Amplio tenga un voto suficiente", disertó Garzón para desgranar que las provincias más pobladas están "contadas" aludiendo a casos como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Asturias, Málaga y Sevilla.

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El exlíder de IU a tenor de comentarios de varios usuarios en redes sobre sus declaraciones en esta cadena ha asegurado que "no ha pedido el voto para el PSOE, como es evidente para cualquiera que vea la intervención". "Nunca he pedido el voto para el PSOE. Aquí analicé un fenómeno que aparece en las encuestas, que es un voto estratégico", ha proclamado.