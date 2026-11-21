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Redacción deportes, 21 nov (EFE).-El español Adrián Huertas consiguió el mejor tiempo en la Q1 de Moto2 del Gran Premio de Portugal, disputado en el circuito de Portimão, y logró el pase a la segunda sesión de clasificación, en la que se decidirán las posiciones delanteras de la parrilla de salida.

El piloto del Italtrans Racing Team marcó un registro de 1:41.60 y aventajó en casi seis décimas al segundo clasificado.

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El italiano Celestino Vietti (BETA Tools SpeedRS Team) terminó en la segunda posición con un crono de 1:42.18, mientras que el también español Ángel Piqueras (QJMOTOR-MSI) ocupó la tercera plaza con un tiempo de 1:42.22. El estadounidense Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team) consiguió la cuarta y última posición que daba acceso a la Q2, después de parar el cronómetro en 1:42.23.

La lucha por el último billete estuvo marcada por la igualdad, ya que Roberts superó por apenas 19 milésimas al italiano Tony Arbolino, que se quedó fuera de la segunda sesión. Además, del segundo al séptimo puesto apenas hubo una diferencia de 144 milésimas, lo que evidenció la competitividad de la repesca.

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Entre los pilotos que no consiguieron superar el corte figuran varios españoles. Arón Canet partirá desde la vigesimotercera posición, Xabi Zurutuza lo hará desde la vigesimocuarta y Alberto Ferrández comenzará desde la vigesimoquinta.

Los diez pilotos eliminados ocuparán las posiciones comprendidas entre la decimonovena y la vigesimoctava de la parrilla de salida.

La Q2 determinará la pole position y las posiciones de los principales aspirantes al título, entre ellos los españoles Manu González e Izan Guevara. EFE

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