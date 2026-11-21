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Redacción deportes, 21 nov (EFE).- Dos testarazos, uno del defensa español Jacobo Ramón y otro de Lucas Da Cunha, tras asistencias, medidas, del brasileño Yan Couto, reencontraron con el triunfo al Como que regresa provisionalmente a la zona Champions de la Serie A.

El cuadro de Cesc Fábregas perdió su último partido, ante el Inter. Fue su segunda derrota en lo que va de curso. Sin embargo, este sábado, en la duodécima jornada, en el estadio Giuseppe Sinigaglia volvió a ganar ante un adversario que es noveno en la tabla.

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El Como, que el martes recibe al AEK Atenas en la Liga de Campeones, inició el reencuentro con la victoria en el minuto 24 cuando una gran acción individual por la derecha de Yan Couto terminó con un pase medido al área pequeña. Apareció Jacobo Ramón, en estado de gracia, que batió a Elia Caprile.

El segundo gol llegó tras el intermedio, en el 56. Couto condujo desde el medio campo la pelota y cerca del área envió un pase al espacio donde apareció Lucas Da Cunha que, también de cabeza, llevó la pelota a la red para sentenciar el choque.

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El triunfo lleva al Como a la cuarta plaza de la Serie A por encima del Milan, que recibe el domingo al Frosinone, y a uno del Roma, tercero, y dos del Inter, segundo, que visitan al Parma y al Atalanta, respectivamente. EFE