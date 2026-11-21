Guardar

Redacción deportes, 21 nov (EFE).- Un penalti transformado por el armenio Tigran Barseghyan dio la victoria ante el Ruzomberok al Slovan Bratislava (0-1), que se mantiene al acecho del Dunajska Streda, líder de la Liga de Eslovaquia.

El conjunto que dirige el marfileño Yaya Toure es el próximo rival del Betis en la Liga de Campeones. El equipo español visitará el martes al cuadro de Bratislava, colista del torneo continental y que ha perdido los cuatro partidos que ha jugado.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el Slovan sacó adelante con apuros su visita al estadio Cebratom de Ruzomberock y selló su novena victoria del curso gracias a un penalti transformado a la media hora por Barseghyan.

El triunfo sitúa al conjunto de Toure igualado en el segundo puesto con el Zilina, a puntos siete del líder. EFE