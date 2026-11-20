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Barcelona, 20 nov (EFE).- Un total de 59 obras de los siglos XIII al XVIII, vinculadas a pintores como Bartolomé Esteban Murillo, Pedro de Orrente, Francisco Barrera y Juan Sánchez Cotán, procedentes de una colección privada, se subastarán el próximo día 9 de diciembre, según ha informado este viernes la casa de subastas Setdart.

Las obras permiten "aproximarse" a algunos de los capítulos "más significativos de la producción artística europea", un conjunto formado principalmente por pinturas, esculturas y objetos de artes decorativas, de las escuelas española, flamenca e italiana junto a piezas de otras tradiciones artísticas.

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Destacan varios lienzos de pintura española de naturaleza muerta que incluyen, desde "la austeridad compositiva y la depuración formal de Juan Sánchez Cotán" a obras de Juan van der Hamen y León y Tomás Hiepes.

El recorrido culmina con Luis Egidio Meléndez, uno de los "grandes representantes" del bodegón español del siglo XVIII, cuya pintura se distingue por "la observación minuciosa de los objetos, la precisión de las calidades materiales y una extraordinaria construcción lumínica".

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Entre las obras más importantes figura su 'Bodegón con mielero y pan', con una estimación de 130.000, 150.000 euros.

Otras obras están vinculadas a Bartolomé Esteban Murillo, Pedro de Orrente y Francisco Barrera y "reflejan la diversidad de géneros y lenguajes pictóricos del Barroco español".

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La pintura flamenca cuenta con una pieza de "especial relevancia", un tríptico atribuido a Pieter Coecke van Aelst, representante destacado de la escuela de Amberes y figura fundamental en la difusión del lenguaje renacentista en los Países Bajos.

En el apartado escultórico, sobresale un 'Cristo vivo en bronce', atribuido a Pietro Tacca, un artista florentino, uno de los principales escultores italianos del primer Barroco.

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La selección incluye también obras relacionadas con Alonso Cano y Pedro de Mena, nombres "esenciales" para comprender la evolución de la escultura española del siglo XVII, así como una 'Magdalena penitente', atribuida a José de Mora.

Las artes decorativas completan el conjunto con piezas como unos esmaltes vinculados a los talleres de Daroca, bronces, y piezas de procedencia oriental.

La presencia de una cruz medieval de los siglos XIII-XIV y de un aguamanil alemán del siglo XIV amplía la cronología de la colección y "aporta testimonios de la producción artística y artesanal europea anterior al Renacimiento".

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Los objetos chinos de época Ming y Qing incorporan una "dimensión internacional que refleja el interés coleccionista por las manufacturas asiáticas y su presencia en las colecciones occidentales".

Fundada en el año 2004 en Barcelona, Setdart combina licitaciones en línea con galerías físicas en Barcelona, Madrid y Valencia. EFE