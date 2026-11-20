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Madrid, 20 nov (EFE).- Un pájaro de origami es la "mascota" de la campaña organizada por SEO/BirdLife para recordar que "la protección de la naturaleza no es una cuestión ajena a las preocupaciones de la sociedad", aunque parece haber quedado relegada del debate con vistas a las elecciones generales del 29 de noviembre.

En un comunicado facilitado este viernes, la organización conservacionista valora la importancia de las propuestas relacionadas con temas como la economía o la vivienda pero plantea la necesidad de "mirar más allá de los mensajes electorales" para evaluar "qué puede estar en juego cuando se habla de reducir las garantías ambientales".

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Esas garantías, recuerda, "sirven para cuidar el agua que bebemos, la calidad del aire que respiramos, los suelos que producen nuestros alimentos y los espacios naturales que nos protegen frente a inundaciones, sequías y olas de calor".

El último vídeo elaborado para esta campaña, que se resume en el lema #AQuéPájaroVotas, empleado en redes sociales, insiste en que la naturaleza es parte de la rentabilidad del medio rural, ya que "sin agua, suelos fértiles, polinizadores y biodiversidad", se incrementan los riesgos, los costes y las dificultades para producir alimentos.

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"Muchos de los bienes que se dan por hecho dependen del buen estado de los ecosistemas" y, sin embargo, "el capital natural está contra las cuerdas", por lo que pide a los ciudadanos que participen en el debate aportando propuestas para la protección de la biodiversidad a través de un formulario de su página web, habilitado en el marco de la campaña.

Además, invita a "informarse, reflexionar y exigir a los representantes políticos" que apoyen compromisos para proteger el patrimonio natural del cual "dependen la salud, el bienestar y el futuro de la sociedad". EFE

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