Guardar

Málaga, 20 nov (EFE).- Mark Rothko, Francisco de Goya y John Akomfrah serán los protagonistas de las exposiciones temporales del Museo Picasso de Málaga durante 2027, junto al propio artista malagueño, en la programación aprobada este viernes por el patronato de la pinacoteca.

La primera muestra, a partir del 16 de abril, será 'African Soldier', y presentará una de las instalaciones más reconocidas de Sir John Akomfrah (Acra, Ghana, 1957), artista y cineasta británico de origen ghanés considerado una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo internacional.

PUBLICIDAD

Cofundador del Black Audio Film Collective en 1982, Akomfrah ha desarrollado una trayectoria de referencia en torno a la memoria, la migración, el legado poscolonial y el poder de las imágenes, ha informado el Museo Picasso en un comunicado.

La instalación audiovisual inmersiva 'Mimesis: African Soldier', compuesta por tres pantallas sincronizadas con sonido envolvente multicanal, combina imágenes de archivo, nuevas filmaciones y una compleja composición sonora para recuperar la memoria de los soldados africanos que participaron en la Primera Guerra Mundial.

PUBLICIDAD

La siguiente exposición, 'Picasso: la fábrica del dibujo', propondrá desde el 11 de junio una nueva aproximación a la colección de obras sobre papel del Museo Picasso de Málaga a través de la materialidad y los procesos de creación del artista.

El recorrido explorará la diversidad de soportes, formatos, texturas y calidades del papel, desde los más nobles hasta los más humildes, junto con la variedad de materiales y procedimientos empleados por el artista, como la tinta, la sanguina, el lápiz, el pastel y el grafito.

PUBLICIDAD

Ya en el otoño, el 29 de octubre se abrirá 'Pinturas negras. Rothko, Picasso, Goya', una reflexión sobre el negro como espacio de profundidad emocional, espiritual y simbólica en la pintura.

En el núcleo del proyecto se sitúa un conjunto excepcional de las últimas obras de Mark Rothko, la serie 'Black on Gray' (1969), cuya paleta deliberadamente contenida y la tensión constante entre opacidad y luz abren un espacio de contemplación de gran intensidad.

PUBLICIDAD

En diálogo con estas pinturas, la muestra reunirá una selección de obras de Pablo Picasso y Francisco de Goya para explorar cómo el negro ha operado históricamente como un lenguaje de extraordinaria fuerza expresiva.

El recorrido mostrará la evolución del negro en Goya, desde sus primeras pinturas religiosas, donde la oscuridad actúa como espacio de recogimiento y revelación, hasta las escenas de violencia, enfermedad, superstición y tragedia histórica que inauguran una concepción profundamente moderna de la pintura.

PUBLICIDAD

En Picasso, el negro articula algunos de los momentos más decisivos de su trayectoria, como las obras realizadas durante la Segunda Guerra Mundial, donde se convierte en una fuerza de tensión y conflicto, hasta la radical simplificación de sus últimos años, en la que el trazo negro concentra toda la intensidad del acto pictórico.

Por su parte, en Rothko el color negro adquiere una presencia dominante que desplaza cualquier referencia narrativa para centrarse en las relaciones entre color, luz y superficie, creando espacios de contemplación de gran intensidad.

PUBLICIDAD

Además, el proyecto 'Picasso-Barceló' continuará su desarrollo en el otoño de 2027 en el Museo de Huelva, tras sus presentaciones en el Museo de Almería en 2025 y en el Museo de Cádiz en 2026. EFE