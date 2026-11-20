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Madrid, 20 nov (EFE).- Podemos ha celebrado este viernes la decisión de la Audiencia Nacional de excarcelar al filántropo James 'Fergie' Cox Chambers Jr., y ha instado al Gobierno a evitar su extradición a Estados Unidos, que lo acusa de blanqueo y posible financiación a la organización terrorista Hamás.

La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha expresado en un video publicado en X su satisfacción por la liberación de Chambers, al que considera el "primer preso político en España por apoyar la causa palestina y luchar contra genocidio".

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La exministra ha pedido al Gobierno que no le extradite, al igual que ha reclamado en la misma red social la líder de Podemos, Ione Belarra.

Chambers ingresó en la prisión de Aranjuez (Madrid) tras su detención el pasado 10 de julio en Ibiza por blanqueo internacional de capitales por enviar fondos a Túnez y Palestina, que las autoridades estadounidenses creen que podrían haber terminado en manos de organizaciones terroristas.

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La Audiencia Nacional ha acordado este viernes dejarlo en libertad con medidas cautelares al reconocer Estados Unidos errores "sustanciales e involuntarios" en la traducción de documentos utilizados para sustentar su petición de extradición contra él. EFE