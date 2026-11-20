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Madrid, 20 nov (EFE).- La Bolsa española ha bajado un 1,63 % este viernes, en su quinta jornada consecutiva de descensos, y ha perdido el nivel de los 19.000 puntos, lastrada por las pérdidas de Wall Street ante las dudas que el futuro de las compañías tecnológicas y de IA despierta entre los inversores.

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El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha retrocedido 313,1 puntos, ese 1,63 %, y ha terminado de negociar en los 18.873,1 puntos. En el acumulado semanal ha caído un 5,73 %, en su segunda peor semana en lo que va de año, y ha reducido sus ganancias anuales al 9,04 %.

El selectivo español ha arrancado el día con caídas y no ha logrado desprenderse del tono negativo, en sintonía con sus homólogos europeos, en una sesión que se ha visto condicionada de nuevo por el pesimismo hacia las tecnológicas y la IA, que ha marcado el comportamiento de los mercados internacionales durante las últimas sesiones.

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En la víspera, la compañía de IA Anthropic debutó en el índice tecnológico Nasdaq con una subida del 17 % y llegó a dispararse un 38,67 % intradía; sin embargo, poco después de la apertura de la bolsa neoyorquina de este viernes sus títulos ya retrocedían más del 9 %, lastrados por la incertidumbre que genera el sector en los mercados.

En Europa las principales plazas bursátiles han terminado con caídas generalizadas y el índice Euro Stoxx 50 ha retrocedido un 2,81 %, siendo el más castigado, seguido de Fráncfort, que ha perdido el 2,6 %; Milán, el 2,48 %; París, el 1,89 %; y Londres, el 1,02 %.

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Wall Street ha abierto con tono dispar y al cierre de los mercados en el Viejo Continente, sus tres principales índices se cotizaban con pérdidas y el Nasdaq descendía el 2,78 %; el S&P 500, el 1,06 %; y el Dow Jones, el 0,06 %.

El analista de XTB Manuel Pinto ha explicado que los resultados empresariales "han dejado de compensar los riesgos", a lo que se suma que "escasean los catalizadores capaces de impulsar una recuperación sostenida".

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"El problema empieza a ser la acumulación de incertidumbres que los inversores habían aceptado mientras las cotizaciones seguían subiendo", ha apostillado el experto de XTB.

De vuelta al mercado español, Arcelormittal ha liderado los descensos de la tabla de los 35 valores del IBEX al retroceder el 5,66 %; por detrás, Rovi ha perdido el 4,54 %; ACS, el 4,5 %; y Acerinox, el 4,28 %. Mientras, los valores energéticos han ocupado las primeras posiciones y Redeia ha ganado el 1,56 %; Enagás, el 0,8 %; e Iberdrola, el 0,35 %.

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El rendimiento del bono soberano nacional ha perdido 7,9 puntos básicos y ha cerrado la jornada en el 3,903 %.

En el mercado de las materias primas, el petróleo brent de referencia en europa cedía el 1,21 % y se movía por debajo de los 91 dólares por barril, mientras que el crudo intermedio de Texas (WTI), descendía el 1,5 % y el barril rondaba los 82 dólares.

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Dentro de los metales preciosos, el precio del oro bajaba el 2,8 % y la onza se movía en los 3.547 dólares, mientras que la plata bajaba cerca del 3,5 %, con la onza en 41,5 dólares.

El euro se apreciaba el 0,13 % frente al dólar y se cambiaba a 1,0981 dólares.

Mientras, el bitcóin perdía el 3,8 % y se intercambiaba en 59.150 dólares, presionado por las salidas de capital en los fondos cotizados (ETF) al contado y el retroceso generalizado del sector tecnológico. EFE

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