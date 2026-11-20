13/11/2026 La candidata de Podemos, Irene Montero, durante un acto de campaña, a 13 de noviembre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). POLITICA Javier Fernández - Europa Press

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La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29N, Irene Montero, ha criticado que se "silencie" a su proyecto político del debate electoral de la semana que viene entre los principales candidatos y ha asegurado que, pese a ello, su formación está muy cerca en intención de voto de un segundo escaño en Madrid. De esta forma, ha afirmado que si le permitiera participar la derecha se iría "calentita".

En declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con el representantes del colectivo de pensionistas, ha reivindicado que su candidatura es la papeleta de la izquierda alternativa y ha vuelto a mostrarse muy crítica con PSOE y Frente Amplio, al que ve cercano a los socialistas al compartir listas al Senado en muchas provincias.

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"Creo que eso es un error. Creo que la izquierda tiene que ser implacable con la derecha e insumisa con un PSOE que ni a bajar los precios, ni a subir los salarios, ni a poner el feminismo en el centro. Eso solo lo puede hacer la izquierda y por eso pido el voto para Podemos", ha reclamado la aspirante 'morada' a la Moncloa.

Montero ha lamentado que se les haya "expulsado" del debate electoral del próximo jueves, una vez que la Junta Electoral Central (JE) ha confirmado que será un formato a cuatro entre PP, PSOE, Vox y Frente Amplio, pues considera que no existe un derecho legal de todas las candidaturas con representación parlamentaria a intervenir en estos encuentros.

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EL BLOQUE DE GOBIERNO QUIERE "SILENCIARLES"

La aspirante de Podemos a la Moncloa ha culpado de esta exclusión a PSOE y Frente Amplio y ha espetado que "quien diría que estas elecciones son contra la extrema derecha," cuando parece que el "bloque de gobierno lo que quiere es silenciar a la izquierda".

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Pese a ello, ha recalcado que su candidatura está "muy cerquita de meter al número dos" de su lista en Madrid, 'Tito Morano', y arrebatar ese escaño a PP o a Vox, por lo que pide al electorado progresista que les apoye con ese "último empujón.

ALIANZA CON RUFIÁN

Respecto al 'cara a cara' de anoche entre los líderes de PP y PSOE, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, la también exministra de Igualdad ha agregado que al final la gente ve que el bloque del que "todo va muy bien" ni el "que lo quiere destruir todo" van a "bajar el precio de los alquileres" o de la cesta de la compra. "Nosotras sí nos vamos a atrever", ha dicho en relación a la alianza que mantiene en esta campaña con el cabeza de lista de ERC por Barcelona, Gabriel Rufián.

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"Desde luego la derecha se habría ido calentita si hubiese estado en ese debate y sobre todo la gente hubiese tenido claro que hay en este país una fuerza política dispuesta a pelear para que bajen los precios, suban los salarios, los de arriba paguen y el feminismo vuelva a estar en el centro de la agenda política", ha concluido Montero.