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La Restinga (El Hierro)/Madrid, 20 nov (EFE).- El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este viernes en el muelle de La Restinga que si llega a la Moncloa tras las elecciones del 29N va a hacer un "mando único" para la inmigración.

"En este momento todos los ministros se echan la pelota de uno a otro. Hay siete ministros con competencias en materia de inmigración y habrá un mando único en el próximo gobierno de España", ha afirmado el popular en declaraciones a medios en El Hierro (Canarias).

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Ese mando único será el responsable de la inmigración y "así nos vamos a entender mucho mejor", ha agregado.

Feijóo ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez lo sucedido en Canarias, que ha recibido 11.037 llegadas irregulares en la primera quincena de noviembre, según datos del Ministerio de Interior. La mayoría, 9 de cada 10 embarcaciones, a El Hierro.

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La competencia en materia de fronteras, ha dicho, es una competencia exclusiva del Estado. El Gobierno es responsable de la seguridad de la frontera y lo que ha pasado en Canarias "es una irresponsabilidad continuada de los ministerios".

Feijóo ha pedido disculpas "en nombre de los poderes del Estado" y "de la clase política". "No es justo lo que ustedes han sufrido, no es justo la presión inmigratoria que han sufrido en las últimas semanas", ha afirmado.

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"Ustedes han aguantado, han mantenido el tipo, han mostrado solidez, seguridad, han mostrado tranquilidad y han dado ustedes un ejemplo de civismo a toda España", ha añadido el candidato a la presidencia.

El líder del PP ha realizado estas declaraciones tras visitar La Restinga y ha reiterado que si llega a la presidencia dará "toda la batalla "en el ámbito del derecho internacional para que el código penal señale los nuevos tipos de delitos relacionados con el tráfico de seres humanos y se pueda juzgar a las mafias.

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"Se equivocan las mafias en pensar que España es un lugar para hacer negocio, España es un lugar para respetar a la gente, para los que se mueren en el mar y para los inmigrantes", ha afirmado.

Canarias, ha insistido, está viviendo "una situación crítica" porque el número de personas que han entrado en esta isla es prácticamente igual a su población, por lo que España es "el país con la mayor crisis migratoria irregular de la Unión Europea".

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