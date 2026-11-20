16/11/2026 Trabajadores durante una visita al centro logístico electoral, en el Polígono La Garena, a 16 de noviembre de 2026, en Alcalá de Henares, Madrid (España). Este centro, gestionado por la Delegación del Gobierno, sirve de almacén para urnas, cabinas y otro material electoral y de archivo de documentación que será usado en las elecciones generales del 29N. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press

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El Tribunal Supremo ha exigido a la Junta Electoral Central (JEC) que garantice que 163.355 nacionalizados por la 'ley de nietos' no puedan votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre si no acreditan que son descendientes de exiliados.

A través de una providencia de este viernes, recogida por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo acuerda que tanto la JEC como la Oficina del Censo Electoral Central "deberán estar a lo acordado" en los autos con los que el alto tribunal suspendió de forma cautelar el voto para los nacionalizados por esa disposición de la Ley de Memoria Democrática.

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"En consecuencia, que ninguna de las 163.355 personas incluidas puedan figurar como electores en el Censo Electoral, sea en el de electores residentes-ausentes que viven en el extranjero, sea en el de electores residentes en España, con excepción de las 901 personas que presentaron certificación consular, o cualesquiera otras que, con anterioridad al día de la votación, aporten dicha certificación consular, en los términos acordados", ordenan los magistrados.

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