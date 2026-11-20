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Madrid, 20 nov (EFE).- La Junta Electoral Central (JEC) ha ampliado el plazo para depositar el voto por correo para las elecciones generales hasta el próximo jueves, 26 de noviembre, tres días antes de los comicios.

El plazo se amplía para todos los electores que se encuentren en España y en los horarios habituales de apertura de las oficinas de Correos y como máximo hasta las 14:00 horas, ha informado este viernes en un comunicado la empresa postal.

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Este plazo finalizaba inicialmente el miércoles, 25 de noviembre, pero con la decisión de ampliación adoptada, los ciudadanos que hayan solicitado ejercer su derecho al voto por correspondencia dispondrán de más tiempo para depositar su voto.

Correos ha destacado que extremará la diligencia para asegurar que los sobres con el voto puedan entregarse el día de la votación en las respectivas mesas electorales, dentro de los plazos legalmente establecidos. EFE

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