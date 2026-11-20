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Córdoba, 20 nov (EFE).- El jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), general Amador Enseñat y Berea, ha presidido este viernes la 477 reunión del Consejo Superior del Ejército (CSE), celebrada en la sede de la Brigada Guzmán el Bueno X, en Cerro Muriano (Córdoba).

El Consejo Superior del Ejército es un órgano colegiado de carácter asesor y consultivo en materias de su competencia. Entre sus integrantes se encuentran, como vocales natos, los tenientes generales del Ejército de Tierra en situación de servicio activo.

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En esta ocasión, la reunión ha sido convocada y presidida por el JEME y ha contado con la asistencia de 16 tenientes generales, según un comunicado del Ministerio de Defensa.

Entre las funciones del CSE se encuentran el asesoramiento y la emisión de informes sobre asuntos relacionados con el personal militar, la carrera profesional y otras materias que se sometan a su consideración. Asimismo, ejerce funciones consultivas en cuestiones relativas a la organización del Ejército y al desarrollo de la política militar en el ámbito de sus competencias.

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El JEME también ha presidido, en la explanada Cervantes, un acto de homenaje a los que dieron su vida por España. Durante la ceremonia, una representación de las unidades de la Brigada Guzmán el Bueno X ha rendido honores a su memoria, con un recuerdo especial para los soldados recientemente fallecidos. EFE