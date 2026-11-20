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Almería, 20 nov (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de diez años, seis meses y un día de cárcel a un hombre que se valió de su relación de pareja con la madre de una niña de 12 años para agredir sexualmente a la menor en varias ocasiones en Vícar (Almería).

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, desestima el recurso de la defensa y ratifica el fallo de la Audiencia de Almería, que lo condenó por un delito continuado de agresión sexual con penetración a menor de 16 años y le impuso una indemnización de 30.000 euros, más intereses legales.

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Según los hechos probados, las agresiones se produjeron entre noviembre y principios de diciembre de 2018.

La defensa pidió que se anulara el juicio por indefensión y cuestionó la credibilidad del testimonio de la menor. Sostuvo que la convivencia había terminado antes de los hechos y atribuyó la denuncia al resentimiento por la ruptura.

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El tribunal señala que la madre explicó en el juicio que, tras la fecha de ruptura recogida en un convenio, la convivencia se reanudó por periodos. La sala considera que la menor mantuvo estable el núcleo de su relato y que las discrepancias señaladas por la defensa sobre las fechas y otros detalles carecen de entidad para desvirtuarlo.

El TSJA añade que las psicólogas que evaluaron a la menor conocían sus declaraciones previas y apreciaron síntomas compatibles con los hechos relatados. La sala también revisó la grabación del juicio y comprobó que la Fiscalía sí interrogó al acusado sobre los hechos, frente a lo alegado en el recurso.

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El fallo mantiene durante 16 años las prohibiciones de acercarse a menos de 500 metros de la víctima y de comunicarse con ella, así como la inhabilitación para trabajos que impliquen contacto regular y directo con menores.

También ratifica seis años de libertad vigilada tras la prisión y la absolución por los delitos de elaboración y exhibición de material pornográfico con menores. Cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. EFE

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