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Valencia, 20 nov (EFE).- La Policía Nacional informó de que este viernes detuvo en Valencia a un quinto varón, de 38 años y seguidor del Levante, como presunto autor de los delitos de "desórdenes públicos y riña tumultuaria", por los incidentes acaecidos en las inmediaciones del estadio Ciutat de València el mes pasado.

Los hechos ocurrieron el pasado día 12 de octubre, sobre las 12:30, pocas horas antes de la disputa del partido de la jornada 8 de LaLiga EA SPORTS entre el equipo valenciano y el Sevilla, cuando un grupo de aproximadamente 50 aficionados ultras del conjunto andaluz se enfrentó a otro de seguidores radicales del Levante.

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Los participantes, muchos de ellos armados con palos y objetos contundentes, protagonizaron una reyerta multitudinaria en la calle Santiago Rusiñol, llegando a ocasionar daños materiales en un establecimiento comercial de las inmediaciones.

La rápida intervención de la III Unidad de Intervención Policial consiguió disolver a ese grupo de aficionados radicales y poner fin a la reyerta.

Inmediatamente, agentes de la Brigada Provincial de Información de Valencia comenzaron las primeras pesquisas tendentes a la identificación de los participantes con el fin de proceder a su localización y posterior detención.

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Los policías lograron ubicar dentro del estadio, una vez iniciado el encuentro deportivo, a cuatro de las personas involucradas en el incidente, todas ellas seguidores ultras del Sevilla, procediendo a su detención como presuntos autores de los delitos de participación en riña tumultuaria y desórdenes públicos.

El juez de guardia de Valencia decretó la libertad provisional de los cuatro detenidos, aunque estos deberán de comparecer ante el juzgado cuando sean requeridos y comunicar cualquier cambio de domicilio.

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Avanzadas las pesquisas para la identificación del resto de implicados, los agentes han logrado identificar, localizar y detener sobre las diez menos cuarto de este viernes en Valencia a un quinto varón, en este caso seguidor ultra del Levante.

Con esta nueva detención, ascienden a cinco los arrestados por su participación en los altercados. La investigación sigue abierta, por lo que no se descartan más detenciones. EFE

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