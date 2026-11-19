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Madrid, 19 nov (EFE).- La ministra de Defensa y candidata al Congreso por Madrid, Margarita Robles, ha llamado este jueves a votar al PSOE para proteger "los derechos de las mujeres" como lo hizo Clara Campoamor, según ha recordado en la ofrenda flora ante el busto de la defensora del sufragio femenino en España.

Robles ha abogado por continuar construyendo un país igualitario por el que "tantas mujeres durante la dictadura pagaron un precio muy alto en las cárceles, donde perdieron su libertad física, pero no su libertad para seguir avanzando".

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De este modo, ha insistido en que hay que votar el domingo día 29 "en homenaje" a las mujeres que han trabajado "por la libertad y nuestros derechos".

Y ha sentenciado: "No solo no os vamos a olvidar, sino que nosotras, nuestras hijas y nuestras nietas vamos a hacer de España un gran país".

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En el acto ha estado acompañada por la líder del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, quien ha reivindicado "políticas feministas valientes que amplíen derechos y no permitan retrocesos", en una lectura de un texto conjunto que ha homenajeado a Campoamor.

Antes de concluir el acto, los asistentes han depositado decenas de claveles rojos como señal de admiración y respeto sobre el busto de la política que logró este hito histórico hace ya más de 90 años. EFE

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