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Madrid, 19 nov (EFE).- El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha irrumpido en la campaña con una entrevista que ha desatado una cascada de reacciones políticas y en la que atribuye una "ambición desmedida" a Pedro Sánchez, quien protagoniza este jueves el debate cara a cara con el jefe de filas del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Desde Bélgica y en una entrevista en 'El Mundo', el expresidente de la Generalitat ha dicho que se aprovechó de esa "ambición desmedida" de Sánchez "para derrotar a España" en el marco de la negociación con el PSOE para la investidura de 2023, donde los socialistas "aceptaron bastante fácil la amnistía".

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Los de Junts no han podido contar con la presencia física de su líder para los mítines, aunque ha participado a distancia, y aspiran a volver a tener la llave de la gobernabilidad en una campaña en la que han sacado pecho de estar "en medio" entre izquierda y derecha.

El Gobierno no ha tardado en ir directo a atacar ese argumento. A juicio del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el líder de Junts ha dejado "muy claro" en la entrevista que su partido abandona una "fingida equidistancia" con el PSOE para preferir a PP y Vox.

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Mientras en Junts han cerrado filas con su líder, los populares han acusado a Sánchez de plegarse al expresidente catalán. "España por un sillón. Su sillón", ha escrito en X la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

En la misma línea, el portavoz del PP, Borja Sémper, ve en la entrevista "el acta notarial de la legislatura" y escenifica lo que es el poder para Pedro Sánchez: "un interés particular".

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Desde ERC también han arremetido contra Puigdemont, pero desde otro ángulo. Su candidato al 29N, Gabriel Rufián, ha afirmado que la entrevista le da "vergüenza"; y en Frente Amplio, su candidata a los comicios, Ada Colau, ha preferido poner el foco en la amnistía, gracias a la cual -ha dicho- "hoy estamos mucho mejor que hace un año".

Aunque Puigdemont se ha colado como protagonista inesperado de la séptima jornada de campaña electoral, las miradas han seguido pendientes del debate cara a cara en televisión entre Sánchez y Feijóo, que comienza a las diez de la noche.

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Ambos candidatos han dedicado la jornada a preparar el encuentro, el segundo con este formato al que se enfrentan. Tras la experiencia del 23, los socialistas temen que Feijóo vuelva a "embarrar" la cita, pero afirman que Sánchez tiene respuesta para todo. Los populares, por su parte, creen que toda la presión está sobre el jefe del Ejecutivo, ya que ellos tienen las encuestas a favor.

Feijóo plantará cara a Sánchez en el plató con un mensaje de "moderación y sentido de Estado", pero también con un "examen exigente" de su gestión, dicen en Génova, mientras que en Ferraz confían en un cara a cara que les permita contrastar proyectos e ideas y movilizar votos para una nueva remontada.

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En Vox desacreditan el duelo porque en él no estará su presidente, Santiago Abascal. Desde Benavente (Zamora) el candidato ha cuestionado la celebración de debates solo entre los líderes del PSOE y el PP con el argumento de que el bipartidismo ha dejado de ser representativo de la situación política en España.

Con un incisivo "¡Falto yo!", Abascal, que ha mantenido este jueves su agenda de campaña, ha dejado clara su postura, al tiempo que ha cuestionado que Sánchez y Feijóo puedan llegar a contrastar posiciones.

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También se han quejado el portavoz de campaña de Frente Amplio, el ministro Pablo Bustinduy, y la candidata de Podemos, Irene Montero, al considerar incompleto el cara a cara de este jueves por la ausencia de ambas formaciones. EFE