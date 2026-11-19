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Bilbao/Madrid, 19 nov (EFE).- La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha pedido este jueves el voto para su formación el 29N para que haya una "izquierda estatal fuerte" que "se atreva" a hacer cambios como bajar el precio de los alquileres, ya que las izquierdas nacionalistas, ha advertido, no bastarán.

"Os vengo a pedir el voto porque si queremos que baje el precio de los alquileres, que los de arriba paguen lo que les corresponde, que suban los salarios y que bajen los precios, con que las izquierdas nacionalistas aquí, o en Galicia o en Cataluña estén fuertes no va a ser suficiente", ha dicho en un mitin en Bilbao, en alusión a formaciones como Bildu, BNG o ERC.

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Junto al cabeza de lista de Podemos al Congreso por Bizkaia, José Manuel de Pablos, y las otras dos candidatas de la formación en el País Vasco, Maite Gartzia (Gipuzkoa) y Garbiñe Ruiz (Álava), Montero se ha presentado además como la alternativa frente a los "bloques" que asegura que forman el PP y Vox, por un lado, y el PSOE y Frente Amplio, por otro. EFE

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