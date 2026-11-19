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Madrid, 19 nov (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado su petición a la industria alimentaria de un "esfuerzo colectivo" para "intentar que los precios -finales al ciudadano- no se disparen".

Durante la clausura de la Asamblea General de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), el ministro ha asegurado que esta industria tiene un "papel fundamental" a la hora de contener la escalada inflacionista.

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Sobre esta conformación del valor a lo largo de la cadena, ha incidido en que las ayudas que ofrece el Gobierno a los productores sirven para "intervenir en la formación de precios", convirtiéndose así en un "elemento importante para evitar el incremento de la inflación".

El ministro ha valorado la Ley de la Cadena Alimentaria porque permite lograr "mayor transparencia, mayor eficacia y equilibrio contractual", así como una distribución "justa" del valor generado.

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En su intervención, ha subrayado el papel "central" que la industria agroalimentaria tiene para España a nivel económico, especialmente tras la pandemia de la covid.

Desde ese momento, el sector ha crecido y ya representa el 26 % del valor generado por los distintos sectores manufactureros.

Además, ha apuntado al "arraigo básicamente rural y costero" de esta industria y a su capacidad para reflejar "muy bien" la evolución de la sociedad española en aspectos como la inclusión o el empleo femenino.

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El ministro ha reparado en otros aspectos como su apuesta por la sostenibilidad ambiental, que se demuestra en su "esfuerzo y avance impresionante" en el aprovechamiento de energías renovables o en el uso eficiente del agua.

También ha mencionado el "valor" que tienen los alimentos; de ahí que haya rechazado la apuesta por fabricar productos "low cost" y la idea de "topar precios" porque establecer "límites arbitrarios" es "injusto para la competencia y la formación de valor".

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La Estrategia Nacional de Alimentación, la Ley contra el desperdicio y el Plan Nacional de Gastronomía son otras de las estrategias que ha nombrado porque también incumben a la industria alimentaria, según ha asegurado. EFE