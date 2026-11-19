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Santander, 19 nov (EFE).- La Comisión de Salud Digital, que integran representantes del Ministerio y de las comunidades autónomas, se reúne este jueves y mañana, viernes, en Santander para analizar, de cara a su aprobación, la estrategia nacional de salud digital.

Así lo ha dado a conocer, en una nota de prensa, el Gobierno de Cantabria, cuyo consejero de Salud, Cesar Pascual, ha recibido a los integrantes de esa comisión que va a trabajar por una “transformación útil” de la salud, según el titular cántabro.

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El Gobierno cántabro explica que se prevé que mañana, este órgano aprueba la Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud 2026-2030, así como un modelo de acuerdo para el codesarrollo de los algoritmos de IA como producto sanitario.

Tras esa aprobación, será el Consejo Interterritorial del Sistena Nacional de Salud el que apruebe de forma definitiva ese documento. EFE