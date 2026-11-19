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Madrid, 19 (EFE).- La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto un expediente sancionador al secretario general del PP, Miguel Tellado, por unas declaraciones en TVE en las que reclamó "el voto útil", bien para PP o para Vox, antes del inicio legal de la campaña, lo que constituye una infracción de la ley electoral.

La JEC indica en un acuerdo que ha estimado parcialmente sendas denuncias presentadas por el PSOE y Frente Amplio contra Tellado por una intervención en 'La Hora de La 1' el 3 de noviembre.

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Le advierte de que "no cabe realizar declaraciones que puedan suponer una petición de voto antes del inicio legal de la campaña", tras la convocatoria formal de elecciones, y que hacerlo supone una "vulneración de la normativa electoral".

Tellado reclamó durante la entrevista a TVE que el "voto del cambio" debe concentrarse en la papeleta con más posibilidades y a la pregunta "¿para qué partido va a pedir el voto?", respondió: "En el Congreso de los Diputados, al Partido Popular."

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A continuación, sobre el Senado añadió: "hay tres provincias donde el PP no se presenta, lo que le pedimos a la gente es que no vote al Partido Socialista en ningún caso; pedimos que vote a Vox, por supuesto que sí. Y en las provincias en las que Vox no se presenta, le pedimos a los votantes de Vox que voten las candidaturas del Partido Popular."

La JEC concluye que aprecia una "petición del voto al electorado" que se hizo de forma "expresa, inequívoca y concluyente" a favor de una determinada formación política.

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Asimismo, añade que no requerirá a RTVE (ni al PP) para que retiren de cualquier canal dichas declaraciones, consideradas contrarias a la normativa electoral, dado que el pasado viernes 13 de noviembre tuvo lugar ya el inicio legal de la campaña electoral, momento a partir del cual los candidatos y dirigentes pueden reclamar el voto.EFE