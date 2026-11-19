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Murcia, 19 oct (EFE).- El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Defensor del Pueblo a instancias de Ecologistas en Acción y ha anulado la ley que modificaba los límites del Parque Regional de Sierra Espuña (Murcia).

La Ley 1/2026 de la Región de Murcia, que reformaba una norma anterior, la Ley 6/1995, excluía del espacio protegido determinados terrenos del parque regional alegando la necesidad de preservar las tradiciones de la localidad de Totana (Murcia), en concreto una romería.

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Además, en su exposición de motivos, la ley destacaba el "carácter limitado" de la exclusión, que afectaba tan solo al 0,3 % de la superficie del parque.

Sin embargo, en su sentencia, el Constitucional establece que la alteración de la superficie del parque regional no cumple los requisitos fijados en la normativa estatal y contradice el artículo 52 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y el artículo 13.3 del texto refundido de la del Suelo y Rehabilitación Urbana.

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Según estas normas, los límites de los espacios naturales protegidos por el ordenamiento jurídico nacional solo podrán modificarse “cuando así lo justifiquen los cambios provocados en ellos por su evolución natural”, que tendrán que demostrarse científicamente.

De acuerdo con este marco normativo, el Constitucional constata que la reducción de la superficie no satisface los condicionantes fijados y que la justificación del legislador autonómico no se atiene tampoco a lo establecido.

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Por ello, declara que la norma vulnera la competencia estatal en legislación básica de protección del medio ambiente reconocida en la Constitución.

Según Ecologistas en Acción, "aunque la norma se intentaba justificar por motivos religioso-culturales, sólo buscaba poder realizar un rali en la zona", con la desprotección de unas 41 hectáreas a propuesta del PP y de Vox.

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Ante esta situación, la organización ecologista pidió al Defensor del Pueblo que presentara un recurso de inconstitucionalidad .

Para Ecologistas en Acción, la sentencia del Constitucional apunta que se ha podido cometer un delito de prevaricación y considera necesario que se abra una investigación.

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Podemos-IU-AV considera que la decisión del Constitucional "demuestra una vez más lo poco que le importa la protección de los espacios naturales a la derecha y la ultraderecha”.

Además, califica de "vergonzosa" la utilización por el PP y Vox de la Romería de La Santa "como señuelo para desproteger un parque natural".

En su opinión, ahora es necesario trabajar en alternativas para que la carrera se pueda realizar sin invadir el parque, lo que es "perfectamente posible". EFE

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