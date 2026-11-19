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Vigo, 19 nov (EFE).- El extremo del Celta Álvaro Núñez podrá reaparecer este sábado frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu tras superar la rotura fibrilar en el aductor de la pierna izquierda que había sufrido el pasado 20 de octubre.

El futbolista vasco recibió este jueves el alta médica tras completar al mismo ritmo que sus compañeros la sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva Afouteza, donde el internacional español Borja Iglesias volvió a ejercitarse al margen del grupo.

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Álvaro Núñez no juega un partido desde el pasado 15 de octubre cuando disputó los últimos minutos del partido europeo contra el Juventus. Sin minutos después ante el Alavés, el extremo se perdió los últimos seis compromisos por lesión: Celtic, Betis, Rayo Vallecano, Union Saint-Gilloise, Levante y Salamanca CF UDS. EFE

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