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Valladolid, 18 nov (EFE).- El Recoletas Salud Atlético Valladolid visita este próximo viernes la cancha de Fraikin Granollers tras la dolorosa derrota en casa ante Horneo Alicante en la última jornada, en un momento "casi de formación" que contrasta con el gran estado de forma de los de Granollers, aún más sólidos en el Palau D'Sports.

El técnico del Atlético Valladolid, David Pisonero, ha asegurado que se trata de una pista "muy complicada", que históricamente se les ha dado "fatal", con un Granollers que "está fino y va a exigir mucho, por lo que va a ser una buena prueba para seguir corrigiendo cosas", ha explicado a los medios.

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"Hemos podido verles en partido de competición europea y están finos, pero nosotros estamos en un momento casi de formación, y seguramente podamos llegar con opciones si hacemos las cosas bastante bien y si empezamos a hacer lo que entrenamos", ha advertido.

Uno de los aspectos sobre los que trabajar es la defensa, ya que ante Alicante "estuvo blanda, descoordinada todavía" y notó la ausencia de Drew Donlin en la rotación para dar "un poco más de dureza dentro", ya que a Renan Pinheiro "todavía se le queda corto la táctica".

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Pero es algo con lo que contaban: "Sabíamos que esto iba a ser así, que iba a costar y que el trabajo irá saliendo, pero con tiempo, también respecto a la rotación de ataque, porque el otro día se puso mucho ahínco en acciones individuales y el Recoletas es un equipo que tiene muchos recursos tácticos como para dedicarlos únicamente a eso", ha precisado.

Pisonero ha insistido en que lo extraordinario ha sido lograr tantas victorias consecutivas al inicio de la temporada, y más normal que el equipo pueda caer en Huerta del Rey ante Torrelavega o Alicante, porque tienen que pelear "en situaciones y circunstancias muy complicadas, contra equipos que van madurando según transcurre la competición, y no es nada sencillo".

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"Vamos a pasar un momento malo, pero el equipo va a ser creciendo y lograremos llegar al nivel que estábamos", ha añadido el entrenador de los gladiadores azules, que no podrá contar con Álex Díaz para este choque, pero sí con Asier Iribar, a pesar de la brecha en el codo que se produjo en el durísimo duelo ante Alicante.

Poder ganar en Granollers resulta un reto muy complicado, porque el cuadro catalán "cuenta con una primera línea eléctrica, con un Marcos Fis impresionante; el lanzamiento de Urdangarín; Figueras dando un rendimiento estratosférico; con Domingo, que ha crecido una barbaridad; y un Ferrán que ha vuelto tras la lesión con una solvencia increíble".

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Además, considera que "defensivamente, Palomino está ayudando mucho y se ha compenetrado muy bien con Fischer", a lo que se añade que "es un conjunto que hace parciales rápidos si es capaz de robar, y si corre pone las cosas muy difíciles".

"Parecía que iban a echar en falta a Krivokapic en la portería, pero Panitti ha crecido muchísimo y los jóvenes también están aportando", ha concluido Pisonero. EFE

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