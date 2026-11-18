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Madrid, 18 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha ratificado este miércoles que considera que ha asumido la responsabilidad política ante los casos de corrupción que han afectado al PSOE, así como ante las crisis y tragedias que ha sufrido España en los últimos años.

Sánchez, en una entrevista en Antena 3, ha asegurado que ante esos casos de corrupción o ante situaciones como la pandemia, la dana o las crisis derivadas de las guerras, el Gobierno ha respondido siempre "dando la cara, estando con las víctimas, dando respuestas y asumiendo las responsabilidades".

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Como ejemplo de ello, ha recordado que, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), el ministro de Transportes, Óscar López, dimitió.

"Entendemos que la asunción de esas responsabilidades políticas es dar la cara, rendir cuentas y ofrecer soluciones para que estas situaciones tan trágicas no se vuelvan a repetir", ha añadido.

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Sánchez, que no acudió a los funerales por las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba y Urda), ha dicho que el Gobierno está dispuesto a que haya una ceremonia de Estado en recuerdo a las víctimas, y ha lamentado que haya habido filtraciones en la investigación de lo ocurrido.

El líder del PSOE ha lamentado igualmente los casos de corrupción que ha habido en el entorno del PSOE, pero ha vuelto a garantizar su "absoluta tranquilidad" de que no ha habido financiación ilegal del PSOE.

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"Absoluta tranquilidad, transparencia y colaboración con la Justicia en la financiación del PSOE", ha reiterado antes de señalar que se está hablando en ocasiones de cantidades "nimias" comparadas con casos que han afectado a los gobiernos del Partido Popular.

Ha insistido en las situaciones injustas que cree que han sufrido tanto su mujer, como su hermano y el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuyo indulto ha vuelto a decir que está sobre la mesa y el Gobierno debe decidir en qué reunión del Consejo de Ministros toma una decisión.

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El presidente del Gobierno ha replicado a las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por no condenar el ataque sufrido por su candidato en Euskadi Jon Echeverría, asegurando que el PSOE lo ha condenado mientras que él no ha hecho lo propio ante ataques sufridos en otros momentos en sedes socialistas.

El líder socialista se ha mostrado confiado en seguir siendo presidente y ha recordado que a él le han dado por amortizado muchas veces pero "aquí sigo -ha dicho- cotizando a la Seguridad Social". EFE

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